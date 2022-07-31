البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد (بداية الأسبوع) على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.69% عند 9433 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.85% ليسجل 1863 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.82% مسجلًا 2730 نقطة حتى الساعة 11:00.

وتشهد‭ ‬البورصة‭ ‬المصرية‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬تتجه‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬مستويات‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬بدعم‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المتواصلة‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬مبيعات‭ ‬الأجانب‭.‬

وأغلقت البورصة جلسة الخميس الماضى على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب بحجم تداولات 736 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬لمستوى‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭ ‬خلال الأسبوع الجارى

البورصة المصرية

وقالت‭ ‬دعاء‭ ‬زيدان،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬تايكون‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬ستصل‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬9600‭ ‬نقطة،‭ ‬بدعم‭ ‬حركة‭ ‬شرائية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬الحكومية‭ ‬وأبرزها (‬البريد‭ ‬–‭ ‬التأمينات)‭ ‬والتى‭ ‬انعكست‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬قيم‭ ‬التداولات‭.‬

وأضافت‭ ‬أن‭ ‬شهادات‭ ‬إيداع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬حاليا‭ ‬تجاوزت‭ ‬38‭ ‬جنيها،‭ ‬مما‭ ‬يدعم‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصاعد‭ ‬لـ‮ ‬EGX30‮”‬‭ ‬” صوب‭ ‬9600‭ ‬نقطة‭.‬

وتوقعت‭ ‬اتجاه‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭- ‬المستحوذ‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأعلى‭ ‬لـ‮” ‬EGX30‮”‬‭- ‬صوب‭ ‬39‭ ‬جنيها،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬37‭.‬90‭ ‬جنيه‭ ‬فى‭ ‬إغلاق‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أكدت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬رئيس‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬أسطول‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬صعودية‭ ‬نحو‭ ‬9300‭ ‬نقطة،‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬تخطيها‭ ‬والثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬سيتجه‭ ‬صوب‭ ‬9500‭ ‬نقطة،‭ ‬بجانب‭ ‬نظرة‭ ‬إيجابية‭ ‬لسهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬يتوقع‭ ‬معها‭ ‬اتجاهه‭ ‬إلى‭ ‬40‭ ‬جنيها‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مشتريات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬المحلية‭ ‬كانت‭ ‬الداعم‭ ‬الأقوى‭ ‬لحركة‭ ‬السوق‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تركيزها‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬الأسهم‭ ‬الحكومية‭ ‬أيضا‭ ‬فى‭ ‬قطاعات‭ ‬الأسمدة،‭ ‬والبتروكيماويات،‭ ‬مما‭ ‬سينعكس‭ ‬على‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭ ‬بالإيجاب‭ ‬فى‭ ‬الفترة‭ ‬المقبلة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أنه‭ ‬فى‭ ‬حالة‭ ‬حدوث‭ ‬حركة‭ ‬إيجابية‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬العربية،‭ ‬والأجنبية‭ ‬ستشهد‭ ‬السوق‭ ‬قفزات‭ ‬صعودية‭ ‬قوية‭.‬

وحول‭ ‬حركة‭ ‬‮”‬EGX70‮”‬‭‬لفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يواجه‭ ‬مقاومة‭ ‬عند‭ ‬1820‭ ‬نقطة‭ ‬وفى‭ ‬حالة‭ ‬الثبات‭ ‬أعلاها‭ ‬سيتجه‭ ‬نحو‭ ‬1850‭ ‬ثم‭ ‬1900‭ ‬نقطة‭.‬