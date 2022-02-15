البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ بدفع مشتريات العرب والأجانب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.29% عند مستوى 11436 نقطة حتى الساعة 11:5.

بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.61% ليسجل 1975 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.63% إلى 2979 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، بحجم تداولات 662 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على انخفاض حاد للمؤشر السبعيني EGX70 بنسبة 3.2%، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب.

خبراء : البورصة المصرية تتأثر بنزاع روسيا وأوكرانيا

وقال محللون إن التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا وتداعياتها المتوقعة على الاقتصاد العالمى، الذي مازال يعاني من آثار فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم، انعكست على المتعاملين بأسواق المال العالمية والعربية، وألقت بظلالها على البورصة المصرية.

واعتبر خبراء التحليل الفني هبوط مؤشرات البورصة أمس مبالغا فيه، خاصة أن الناحية الفنية للسوق تشير إلى اتجاه صاعد على الأجلين القريب والمتوسط.

وقال الخبراء إن تراجعات السوق قد تمثل فرصة جيدة لتكوين مراكز على الأسهم، خاصة القيادية، لافتين إلى أن EGX30 قد يواصل التراجع لقرب مستويات 11200 إلى 11000 نقطة، قبل الانطلاق في المسار الصاعد مستهدفا 11700 نقطة تليها مستويات صعودية جديدة.

وقال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن البورصة المصرية شهدت أمس جلسة تداول هى الأسوأ منذ بداية العام الحالي، مع انخفاض أغلب الأسهم والقطاعات، في ظل مخاوف الحرب بين (روسيا –أوكرانيا –الولايات المتحدة)، وتأثيرها السلبى على الاقتصاد العالمي.

وتابع: فضلا عن استمرار ارتفاع التضخم بالفترة الأخيرة وتداعياته على ارتفاع أسعار الذهب والبترول عالميا وانخفاض أسواق المال خلال آخر جلستي تداول نهاية الأسبوع الماضى، مما انعكس على البورصة المحلية.

واعتبر نبيل انخفاض مؤشرات البورصة أول أمس مبالغا فيه، لافتا إلى اقتراب EGX30 من الدعم 11400 نقطة، والذى يمثل مستوى إيقاف خسائر للمتاجرات السريعة، يليه 11200 نقطة، وهو مستوى إيقاف خسائر للمستثمر قصير الأجل.

وقال إن النظرة الفنية للمؤشر EGX30 لن تتحول للإيجابية دون اختراق المقاومة 11700 نقطة بمتوسط تداول أعلى من مليار جنيه.