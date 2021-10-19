البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعي لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب، حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.63% عند مستوى 11347 نقطة،حتى الساعة 11:00.

بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06% عند 2660 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.29% عند مستوى 3651 نقاط..

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح شركة إى فينانس للاستثمارات الرقمية.

البورصة المصرية: تنفيذ طرح إى فاينانس بقيمة 5.8 مليار جنيه بجلسة الإثنين

لوجو شركة فاينانس

وشهدت جلسة أمس الإثنين تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إى فاينانس للاستثمارات الرقمية بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه بما يفسر تضخم حجم التداولات فى الختام.

وأظهر إفصاح عن إي فاينانس منشور على شاشة التداول تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.

وأعلنت البورصة، الأحد، تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 61.36 مرة ، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقا لمصادر تواصلت معها المال.

وقالت الشركة إنها سترد فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام إلى شركات السمسرة اعتبار من اليوم الاثنين بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وأعلنت إي فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى عن طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق اتجاه المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” نحو 11200 نقطة الأسبوع الحالى بعد تحول السيولة إليه من المؤشر السبعينى، فضلا عن تحركات صعودية لأسهم المواد الأولية بدعم ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية.