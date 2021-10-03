البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وذلك حتى أول ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.55 % عند مستوى 10575 نقطة،وذلك حتى الساعة 10.30

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.94% عند 2748 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.81% عند مستوى 3701 نقطة.

وأغلقت البورصة جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها ،وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

خبراء: البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬للصعود إلى مستوى 10800 نقطة

البورصة المصرية

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬تحليل‭ ‬فنى‭ ‬ارتداد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى،‭ ‬وبدء‭ ‬تجاوز‭ ‬موجة‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬لحقتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوعين‭ ‬السابقين‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬اتضاح‭ ‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬البورصة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬إفصاح‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬نواياهم‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭.‬

وتوقعوا‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬لقرب‭ ‬10700‭-‬10800‭ ‬نقطة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭.‬

واعتبر‭ ‬أدهم‭ ‬جمال‭ ‬الدين،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كايرو‭ ‬كابيتال‮»‬‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬الإغلاق‭ ‬الإيجابى‭ ‬لمؤشر‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى،‭ ‬وتقليص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خسائره‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬بداية‭ ‬إيجابية‭ ‬تدعم‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر لأعلى‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬10300‭ ‬نقطة،‭ ‬مما‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشر‭ ‬وصعوده‭ ‬مجددا‭ ‬لأعلى‭ ‬10500‭ ‬نقطة.

وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستكمل‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭ ‬الصعود‭ ‬لـ‭ -‬10700‭ ‬10800‭ ‬نقطة،‭ ‬استكمالا‭ ‬للارتداد‭ ‬التصحيحى‭.‬

بدورها،‭ ‬توقعت‭ ‬منى‭ ‬مصطفى‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬عربية‭ ‬أون‭ ‬لاين‭ ‬للوساطة‭ ‬فى‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أداء‭ ‬إيجابيا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬البورصة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية،‭ ‬بالسوق‭ ‬بدأت‭ ‬فى‭ ‬الانحسار،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الأخبار‭ ‬السلبية‭ ‬التى‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬ومنها‭ ‬أزمة‭ ‬‮«‬إيفرجرين‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مجددا،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬لتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬البيع‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تترقب‭ ‬حاليا‭ ‬موقف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية.

ورجحت‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬تذبذبات‭ ‬فى‭ ‬مستهل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى،‭ ‬لحين‭ ‬اتضاح‭ ‬مدى‭ ‬سيطرة‭ ‬القوى‭ ‬البيعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعاود‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬ضخ‭ ‬سيولة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬طالما‭ ‬تمكن‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬من‭ ‬التماسك‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬10200‭ ‬نقطة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬لأعلى‭ ‬بمنتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭ ‬مستهدفا‭ ‬-10600‭ ‬10700‭ ‬نقطة‭.‬