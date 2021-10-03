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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود ملحوظ لمؤشراتها

البورصة المصرية تفتتح التعاملات على صعود جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 10:54 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21 10:54 ص, الأحد, 3 أكتوبر 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وذلك حتى أول ساعة من التداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.55 % عند مستوى 10575 نقطة،وذلك حتى الساعة 10.30

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.94% عند 2748 نقاط، كما صعد“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.81% عند مستوى 3701 نقطة.

وأغلقت البورصة جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها ،وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب وقيم تداولات أقل من مليار جنيه.

خبراء: البورصة المصرية‭ ‬مرشحة‭ ‬للصعود إلى مستوى 10800 نقطة

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬تحليل‭ ‬فنى‭ ‬ارتداد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة ‬خلال‭ ‬تعاملات‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى،‭ ‬وبدء‭ ‬تجاوز‭ ‬موجة‭ ‬الخسائر‭ ‬التى‭ ‬لحقتها‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الأسبوعين‭ ‬السابقين‭.‬

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وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ترقب‭ ‬المستثمرين‭ ‬اتضاح‭ ‬موقف‭ ‬البرلمان‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬على‭ ‬تعاملات‭ ‬البورصة،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬إفصاح‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬عن‭ ‬نواياهم‭ ‬بتقديم‭ ‬مقترح‭ ‬لإلغاء‭ ‬أو‭ ‬تأجيل‭ ‬تطبيق‭ ‬الضريبة‭.‬

وتوقعوا‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر‭ ‬الرئيسى‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬لقرب‭ ‬10700‭-‬10800‭ ‬نقطة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭.‬

واعتبر‭ ‬أدهم‭ ‬جمال‭ ‬الدين،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬كايرو‭ ‬كابيتال‮»‬‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬الإغلاق‭ ‬الإيجابى‭ ‬لمؤشر‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضى،‭ ‬وتقليص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬خسائره‭ ‬الأسبوعية،‭ ‬بداية‭ ‬إيجابية‭ ‬تدعم‭ ‬ارتداد‭ ‬المؤشر لأعلى‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬عودة‭ ‬ظهور‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬من‭ ‬مستويات‭ ‬10300‭ ‬نقطة،‭ ‬مما‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬المؤشر‭ ‬وصعوده‭ ‬مجددا‭ ‬لأعلى‭ ‬10500‭ ‬نقطة.

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وتوقع‭ ‬أن‭ ‬يستكمل‭ ‬‮‬EGX30‮‬‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭ ‬الصعود‭ ‬لـ‭ -‬10700‭ ‬10800‭ ‬نقطة،‭ ‬استكمالا‭ ‬للارتداد‭ ‬التصحيحى‭.‬

بدورها،‭ ‬توقعت‭ ‬منى‭ ‬مصطفى‭ ‬مدير‭ ‬حسابات‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬عربية‭ ‬أون‭ ‬لاين‭ ‬للوساطة‭ ‬فى‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬أداء‭ ‬إيجابيا‭ ‬لمؤشرات‭ ‬البورصة،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الضغوط‭ ‬البيعية،‭ ‬بالسوق‭ ‬بدأت‭ ‬فى‭ ‬الانحسار،‭ ‬خاصة‭ ‬مع‭ ‬تجاوز‭ ‬بعض‭ ‬الأخبار‭ ‬السلبية‭ ‬التى‭ ‬أثرت‭ ‬على‭ ‬المؤشرات‭ ‬ومنها‭ ‬أزمة‭ ‬‮«‬إيفرجرين‮»‬‭ ‬الصينية،‭ ‬وإعادة‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مجددا،‭ ‬مما‭ ‬دفع‭ ‬لتسارع‭ ‬وتيرة‭ ‬البيع‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬السوق‭ ‬تترقب‭ ‬حاليا‭ ‬موقف‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية.

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ورجحت‭ ‬أن‭ ‬تشهد‭ ‬مؤشرات‭ ‬البورصة‭ ‬تذبذبات‭ ‬فى‭ ‬مستهل‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى،‭ ‬لحين‭ ‬اتضاح‭ ‬مدى‭ ‬سيطرة‭ ‬القوى‭ ‬البيعية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تعاود‭ ‬القوى‭ ‬الشرائية‭ ‬ضخ‭ ‬سيولة‭ ‬فى‭ ‬السوق‭.‬

وقالت‭ ‬إنه‭ ‬طالما‭ ‬تمكن‭ ‬‮«‬EGX30‮»‬‭ ‬من‭ ‬التماسك‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬10200‭ ‬نقطة،‭ ‬فمن‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يشهد‭ ‬ارتدادة‭ ‬لأعلى‭ ‬بمنتصف‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجارى‭ ‬مستهدفا‭ ‬-10600‭ ‬10700‭ ‬نقطة‭.‬

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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