البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس (نهاية الاسبوع) على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب،وذلك حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.13% عند 11164 نقطة وذلك حتى الساعة 10:45

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة0.6% عند 2866 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% عند مستوى 3877 نقطة.

وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

نعيم : البورصة المصرية تختبر مستوى 11000 نقطة