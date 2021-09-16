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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها

البورصة المصرية تفتتح التعاملات على صعود جماعى لمؤشراتها
رجب عزالدين 11:06 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21 11:06 ص, الخميس, 16 سبتمبر 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس (نهاية الاسبوع) على صعود جماعى ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب،وذلك حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.13% عند 11164 نقطة وذلك حتى الساعة 10:45

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة0.6% عند 2866 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.57% عند مستوى 3877 نقطة.

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وأغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

نعيم : البورصة المصرية تختبر مستوى 11000 نقطة

سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية
وقالت وحدة التحليل الفني بشركة نعيم القابضة إن البورصة المصرية تختبر حاليًّا مستوى 11000 نقطة، موضحةً أن تمكنها من تجاوز مستوى المقاومة 11150 نقطة سيدفعها نحو مستويات أعلى.

وأوصت “نعيم”، في تقريرها، بشراء سهم “المصرية للمنتجعات السياحية” بالقرب من 2.23 جنيه، وحددت مستهدفاته عند 2.60 ثم 2.80 جنيه. كما أوصت بشراء سهم “أوراسكوم للاستثمار القابضة” بالقرب من 0.23 جنيه وحددت مستهدفاته عند 0.28 ثم 0.33 جنيه.

وتوقّع محللون فنيون، فى وقت سابق، أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تحركاتها الصاعدة خلال تعاملات الأسبوع الحالي مع هدوء الحركة التصحيحية الهابطة، بفعل جني الأرباح والتي استمرت على مدار الأسبوع الماضي.

وأكدوا قدرة المؤشر الرئيسي للبورصة على اختراق منطقة 11200 نقطة، وهي المستويات السابقة لفترة التصحيح، ثم إعادة التجربة على منطقة المقاومة المهمة عند 11400 و11800 نقطة.
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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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