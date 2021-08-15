البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على صعود جماعي وسط اتجاه شرائي للأجانب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب وذلك حتى أول ساعة من التداولات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.51% عند 11049 نقطة وذلك حتى الساعة 11.10

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.06% إلى 2901 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.93 % مسجلا 3884 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الأربعاء الماضى (قبل أحازة الخميس)، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وكانت البورصة المصرية فى إجازة رسمية الخميس الماضى بمناسبة رأس السنة الهجرية وذلك تطبيقا لقرار رئيس الوزراء باستبدالها من الاثنين الماضى.

خبراء: البورصة المصرية تترقب مزيدا من المستثمرين الأجانب

سهم القاهرة للاستثمار بالبورصة المصرية

وتوقع خبراء بسوق المال أن تشهد البورصة المصرية حالة ترقب لموجات من السيولة وضم شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، إضافة إلى انتعاش القطاع العقارى في ضوء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن طرح «مليارى» جديد قريبا.

وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية إن «العاصمة الإدارية» شركة ضخمة تتمتع بإيرادات كبيرة، وطرحها يمثل إضافة قوية لرأس المال السوقى للبورصة المصرية، مشيرا إلى ضرورة أن يكون سعر طرح السهم ملائما لضمان نجاح الطرح، والإقبال عليه.

من جانبه، أكد محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم للسمسرة أن طرح العاصمة الإدارية فى البورصة خطوة مهمة للغاية تؤكد أن البورصة المصرية أصبحت فى دائرة الاهتمام، وأنها تتمتع بمستقبل واعد، وهو ما يؤكده حجم الطرح المتوقع.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن البورصة تتجه صوب 11100 نقطة الأسبوع الحالي، لافتة إلى أن إعلان الرئيس السيسى عن طرح شركة العاصمة الإدارية سيدعم تحركات القطاع العقارى خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن القطاع العقارى حاليا هو أحد القطاعات الجاذبة لمشتريات المستثمرين العرب فى البورصة المصرية، وبالتبعية قطاع الإنشاءات.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات شهد خلال الفترة الماضية تحركات إيجابية، على صعيد الأسهم الصغيرة بالقطاع ومنها الشمس للإسكان والتعمير، والمتحدة للإسكان، والأسهم الكبيرة منها مجموعة طلعت مصطفى، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير.