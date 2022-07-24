البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على أداء متباين بدفع مبيعات للمصريين والعرب

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 0.3% عند 9262 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 0.53% ليسجل 1708 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.54% مسجلًا 2656 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 132 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة حتى الساعة 11.00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس ( نهاية الأسبوع الماضى) على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وبيعي للعرب والأجانب وحجم تداولات 974 مليون جنيه على الأسهم.

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية حوالي 11 مليار جنيه في الفترة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية فقد اتجه المتعاملين العرب للشراء في هذه الفترة بقيمة 1.9 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة عقب استبعاد الصفقات .