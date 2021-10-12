البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على أداء متباين لمؤشراتها

توقعات بعودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد اكتتاب إى فينانس

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، حتى أول ساعة من التداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.05% عند مستوى 10709 نقطة،وذلك حتى الساعة 10:40

بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.26% عند 2690 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.21 % عند 3638 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للأجانب، وحجم تداولات 2.1 مليار جنيه على الأسهم

توقعات بعودة السيولة إلى البورصة المصرية بعد اكتتاب إى فينانس

أداء بورصة مصر اليوم

وقالت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬ستشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮»‬E-finance‮ «‬‭

وأكدت‭ ‬‮«‬ياسين‮» ‬‭ ‬فى تعليق لـ «المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب”‮‬e-finance” ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا.

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لا يزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق‭.‬

وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10900‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية.

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬إن‭ ‬بورصة مصر‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل.

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق