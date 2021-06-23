البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على أداء متباين لمؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وذلك حتى أول ساعة من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.83% عند 10290 نقطة حتى الساعة 11.00

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.5% إلى 2348 نقطة، فى حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% إلى 3319 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للارتداد الصعودي

البورصة المصرية

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستهدفًا مستوى 10115 – 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعدّ اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر، أمس، قرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات المقبلة.

ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن هبوط EGX30 لقرب مستوى الدعم 9700- 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحي فى اتجاه 10130 نقطة.

وأشار نبيل إلى أن القطاعات الأفضل جذبًا للقوى الشرائية حاليًّا هى القطاع الصناعى والبتروكيماويات ثم الأغذية، مرجحًا ظهور بعض بوادر القوة الشرائية على أسهم قطاع العقارات على الأجل المتوسط، مع ظهور نتائج الأعمال.