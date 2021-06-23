بورصة وشركات

البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على أداء متباين لمؤشراتها

البورصة المصرية تفتتح تعاملات الأربعاء على أداء متذبذب
رجب عزالدين 11:27 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21 11:27 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب، وذلك حتى أول ساعة من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.83% عند 10290 نقطة حتى الساعة 11.00

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.5% إلى 2348 نقطة، فى حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% إلى 3319 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

اقرأ أيضا  تعاملات السندات تستحوذ على 76.5% من تداولات البورصة المصرية الأسبوع الماضي (جراف)

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للارتداد الصعودي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستهدفًا مستوى 10115 – 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعدّ اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر، أمس، قرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات المقبلة.

اقرأ أيضا  أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 17-6-2021

 ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

من جانبه قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن هبوط EGX30 لقرب مستوى الدعم 9700- 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحي فى اتجاه 10130 نقطة.

وأشار نبيل إلى أن القطاعات الأفضل جذبًا للقوى الشرائية حاليًّا هى القطاع الصناعى والبتروكيماويات ثم الأغذية، مرجحًا ظهور بعض بوادر القوة الشرائية على أسهم قطاع العقارات على الأجل المتوسط، مع ظهور نتائج الأعمال.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء بدعم من قطاع التكنولوجيا

محمد عبد السند 11:38 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

رئيس الوزراء يفتتح جلسة «البورصة» لبدء خطة تطوير «سوق المشروعات الصغيرة»

أحمد علي 9:04 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

الأسهم الأمريكية تصعد الثلاثاء وسط تقلبات العملات الرقمية

أيمن عزام 8:49 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

الأسهم الأوروبية تصعد الثلاثاء بدعم من قطاعي التعدين والطاقة

أيمن عزام 8:26 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

المؤشر يواصل اداءه الإيجابى للجلسة الثانية بدعم من صعود «CIB»

أسماء السيد 8:06 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21

«المال» تنشر ملامح المنافسة على انتخابات مجلس ادارة البورصة 2025-2021

أحمد علي 7:45 ص, الأربعاء, 23 يونيو 21