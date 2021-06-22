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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة على أداء متباين لمؤشراتها

البورصة المصرية تفتتح الجلسة على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 11:23 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21 11:23 ص, الثلاثاء, 22 يونيو 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وذلك حتى أول ساعة من التعاملات.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.71% عند 10133 نقطة حتى الساعة 11.00

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.28% إلى 2364 نقطة، فى حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% إلى 3317 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الاثنين على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات قدرها 1.7 مليار جنيه للأسهم.

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خبراء فنيون: البورصة المصرية مرشحة للارتداد الصعودي

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وتوقّع خبراء تحليل فنى ارتداد مؤشر البورصة المصرية الرئيسى “EGX30” لأعلى مستهدفًا مستوى 10115 – 10130 نقطة بالأجل القريب، والذى يُعدّ اختراقه أول إشارة لعودة التحركات الإيجابية للمؤشر.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة «كايروكابيتال» لتداول الأوراق المالية، إن هبوط المؤشر، أمس، قرب الدعم الفرعى 9800 نقطة قد يؤهله للارتداد التصحيحي، مستهدفًا الصعود لمستوى 10115 نقطة بالجلسات المقبلة.

 ورهن جمال الدين تحول المؤشر للتحركات الإيجابية بتمكنه من اختراق مستوى 10115 نقطة.

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من جانبه أكد ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، تباين مؤشرات البورصة خلال تعاملات أمس، حيث فقَد المؤشرالرئيسى نحو 68 نقطة، مستكملًا الهبوط دون مستوى المقاومة الرئيسى 10000 نقطة.

وأوضح نبيل أن هبوط EGX30 لقرب مستوى الدعم 9700- 9800 نقطة، قد يؤهله للارتداد التصحيحي فى اتجاه 10130 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم المتوسطة والصغيرة، قال نبيل إن “EGX70” أغلق على ارتفاع بما يقارب 32 نقطة، ليظل مستهدفًا مستوى المقاومة  2352 نقطة.

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وأشار نبيل إلى أن القطاعات الأفضل جذبًا للقوى الشرائية حاليًّا هى القطاع الصناعى والبتروكيماويات ثم الأغذية، مرجحًا ظهور بعض بوادر القوة الشرائية على أسهم قطاع العقارات على الأجل المتوسط، مع ظهور نتائج الأعمال.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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