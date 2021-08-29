البورصة المصرية تفتتح أول ساعة تداول على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والعرب، وذلك حتى أول ساعة تداول.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.71% عند 11046 نقطة، وذلك حتى أول ساعة تداول.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.36% عند مستوى 2942 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.38% مسجلًا 3940 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس،على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين ، وقيم تداولات بلغت 2.29 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للوصول إلى مستوى 11400 نقطة

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة نحو مستويات 11400 نقطة حلال الأسبوع الحالي، مدعومة بالارتفاعات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

كما يتوقعون استمرار تصدر أسهم المضاربات الصغيرة للمشهد، بعدما احتل سهم زهراء المعادى صدارة قائمة الأسهم الأعلى تداولًا، بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه المنصورة للدواجن بتداولات 590 مليونًا، ثم المجموعة المصرية العقارية بتداولات 575 مليونًا.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للوصول لمستويات 11300 نقطة الأسبوع الحالي، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى صوب 46.50 جنيه، بدعم المكاسب السابقة المُحققة الأسابيع الماضية وحركة التداولات القوية.

وأكد «عبدالقادر» أن قطاع البتروكيماويات يشهد حاليًا أداءً صعوديًا، مدعومًا بارتفاعات أسعار الغاز التى تشهد قفزات قوية منذ بداية العام الحالي، مع طفرة أسعار السلع العالمية، وأسهم القطاع العقارى بشكل انتقائي.

ورجح «عبدالقادر» تحقيق أسهم قطاع البتروكيماويات أداءً صعوديًا الأسبوع الحالي، ليتجه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» صوب 4.10 جنيه، مقارنة بـنحو 3.73 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي.

كما رجح تحرك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.30 جنيه، مقارنة بـحوالى 10.46 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» نحو 102 جنيه، مقارنة مع 82 جنيه الأسبوع الماضي.

محلل يتوقع صعود حزمة من الأسهم خلال الأسبوع الحالى

كما توقع «عبدالقادر» أيضًا مستهدفات صعودية لحزمة أخرى من الأسهم خلال الأسبوع الحالى، تشمل المجموعة المالية هيرميس نحو 12.80 جنيه، مقابل 12.20 جنيه الخميس الماضي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 5.50 جنيه، مقارنة بـنحو 5.32 جنيه الخميس الماضي.

إعمار مصر للتنمية نحو 2.56 جنيه، نظير 2.51 جنيه التداولات السابقة، وبالم هيلز للتعمير نحو 2.02 جنيه، مقارنة مع 1.86 جنيه الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية إن السوق ستتجه نحو مستويات 11400 نقطة، وستتخلل ذلك عمليات جنى أرباح جزئية عقب المكاسب التى حققتها السوق الأسابيع الماضية، ونتيجة قلق المستثمرين من آليات التداول الجديدة التى ستطبقها البورصة مطلع سبتمبر، وهو أمر طبيعي.

وتبدأ البورصة مطلع سبتمبر تطبيق عدة تغيرات لتعزيز أحجام التداول، تشمل اعتماد وتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وأيضًا تخفيف القيود على تداول الأسهم فى الجلسة ذاتها.

وأوصى عبدالفتاح المستثمرين باقتناص فرص الشراء عند حدوث جنى الأرباح، لافتًا إلى أن أسهم البنوك، والقطاع العقاري، والتعليم، والقطاع الطبى تتمتع بفرص قوية للصعود الفترة المقبلة.