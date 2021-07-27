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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة بجلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها

البورصة المصرية تفتتح جلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها
رجب عزالدين 11:44 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21 11:44 ص, الثلاثاء, 27 يوليو 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على صعود ملحوظ بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب، وذلك حتى أول ساعة تداول.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.28% عند 10727 نقطة حتى الساعة 11.05.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.06% إلى 2655 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.64% إلى 3630 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

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خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى

البورصة المصرية
البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالى حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثينى لمستويات 10740 نقطة.

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ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجارى الدولى نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدر مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

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كما رجح صعود إعمار مصر للتنمية إلى 2.56 جنيه، مقابل 2.42 جنيه، فى آخر تعاملات، وأبو قير للأسمدة بنحو 22 جنيها، مقابل 19.73 جنيه فى آخر تعاملات.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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