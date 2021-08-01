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البورصة المصرية تفتتح أول ساعة بجلسة الأحد على صعود وسط تفاؤل الخبراء

البورصة المصرية تفتتح الاسبوع على صعود ملحوظ لمؤشراتها
رجب عزالدين 11:34 ص, الأحد, 1 أغسطس 21 11:34 ص, الأحد, 1 أغسطس 21

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افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء صاعد لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب حتى أول ساعة، وتفاؤل خبراء التحليل الفنى بمسار الأسبوع الجارى.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.4% عند 10785 نقطة حتى الساعة 11:05

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.24% إلى 2797 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.91% إلى 3775 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس ، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعي للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء متفائلون بأداء البورصة المصرية خلال الأسبوع

البورصة المصرية جديد
البورصة المصرية جديد

ويتوقع خبراء فنيون مواصلة البورصة المصرية اتجاهها الصاعد للوصول لمستويات تقترب من 10950 نقطة، بدعم استمرار مشتريات محافظ عربية، وتحركات إيجابية لقطاعات الأغذية، والأدوية، والصناعة.

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وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن البورصة المصرية ستتجه الأسبوع الحالى نحو 10840 نقطة، بدعم استمرار مشتريات المحافظ العربية المستمرة منذ بداية العام.

وتوقع«عبدالقادر» أن يتحرك المؤشر الثلاثينى خلال هذا الأسبوع بشكل هادئ ومتماسك فى النصف الأول، وصاعد بالنصف الأخير، فيما أوصى بالشراء على حزمة من الأسهم من قطاعات مختلفة.

وأوصى بشراء سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك»، عند 3.42 جنيه، مقارنة بـنحو 3.57 جنيه الأسبوع الماضى، وسهم سيدى كرير عند 12 جنيهًا، مقابل 12.35 جنيه، نهاية الأسبوع الماضى، والسويدى إليكتريك عند 8.55 جنيه، نظير 8.82 جنيه الأسبوع الماضى.

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كما نصح كذلك بشراء المصرية للاتصالات عند 13.90 جنيه، مقارنة بنحو 14.09 جنيه الخميس الماضى، والبنك التجارى الدولى عند 55.80 جنيه، مقابل 57.10 جنيه، ومجموعة طلعت مصطفى عند 6.85 جنيه، مقابل 7.19 جنيه، والمجموعة المالية هيرميس بقيمة 11.20 جنيه نظير 11.60 جنيه، والشمس للإسكان والتعمير بقيمة 6.55 جنيه، نظير 6.89 جنيه.

وأشار «عبدالقادر» إلى وجود فرص استثمارية جيدة فى قطاع البنوك الصغيرة، أبرزها أسهم أبوظبى الإسلامى الذى أنهى تعاملات الأسبوع الماضى مرتفعًا %9.5، عند مستوى 12.4 جنيه، وسهم بنك فيصل الإسلامي- بالدولار، الذى صعد الأسبوع الماضى %8.30 عند 0.87 جنيه.

فى سياق متصل، قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى سيتجه الأسبوع الحالى قرب مستويات 10950 نقطة، فيما يتجه نظيره السبعينى نحو 2800 نقطة، مع استمرار استثمارات المحافظ العربية فى قطاعات العقارات، والأدوية، والأغذية.

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ورجحت «زيدان» جذب قطاع البنوك الصغيرة سيولة قوية بدعم صفقة بنك بلوم مصر، مع استمرار عرض الشراء الذى بدأ 25 يوليو، حتى جلسة 5 أغسطس المقبل.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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