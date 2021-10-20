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البورصة المصرية تفاجئ الجميع برفع حد الإيقاف المؤقت للتداول من 5 إلى 10%

البورصة المصرية ترفع حد الإيقاف العام للتداول من 5 إلى 10%
رجب عزالدين 12:18 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21 12:18 م, الأربعاء, 20 أكتوبر 21

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أصدر مجلس ادارة البورصة المصرية قرارا بتعديل حدود الإيقاف المؤقت لتصبح نسبته 10% بدلا من 5% وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقالت البورصة فى بيان مختصر منشور على شاشة التداول الأربعاء، إن هذا القرار يأتى اتساقا مع قرار تعديل الحدود السعرية علي الأسهم ذاتها .

وتواصل مؤشرات البورصة المصرية الهبوط الحاد منذ افتتاح التعاملات وحتى الساعة 12:00 ،تزامنا مع بدء التداول على أسهم شركة إى فاينانس القابضة للاستثمارات المالية والرقمية.

وهبط المؤشر الرئيسي “Egx30” بنسبة 1.09% عند مستوى 11073 نقطة، بينما هبط “egx70” للأسهم المتوسطة بشكل حاد تجاوز 6.81% عند 2312 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقا” egx100 ” بنسبة 5.26% إلى 3277 نقطة حتى الساعة 12:00

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وأغلقت البورصة تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط حاد لمؤشراتها بعد يوم واحد من تنفيذ طرح شركة إى فاينانس للاستثمارات الرقمية بسبب ضغوط بيعية من المصريين.

البورصة المصرية أوقف التداول أمس بعد هبوط مؤشر بنسبة 5%

البورصة المصرية
البورصة المصرية

واضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول العام لمدة نصف ساعة قبل ختام أمس بقليل، بسبب الانخفاض الحاد لمؤشر “egx100″، وتجاوزه سقف 5% المتاحة فى جلسة واحدة.

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وشهدت جلسة الإثنين تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه بما يفسر تضخم حجم التداولات فى الختام.

وأغلقت السوق تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح الشركة .

وأظهر إفصاح عن إي فاينانس منشور على شاشة التداول تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.

وأعلنت البورصة، الأحد الماضى، تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 61.36 مرة ، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها المال.

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وقالت الشركة إنها سترد فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام إلى شركات السمسرة اعتبارا من اليوم الاثنين بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وأعلنت إي فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى عن طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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