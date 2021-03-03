البورصة المصرية تغلق هابطة للجلسة الرابعة.. و«EGX70» يتراجع 4.47%

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها للجلسة الرابعة على التوالى، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وتراجع ضخم لمؤشر EGX70.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.68% عند 11393 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 4.47% إلى 2190 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 3.68% إلى 3203 نقاط.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 13 سهمًا من إجمالي 191 متداولًا، بينما هبط 156، وبقي 22 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.6 مليار جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

حركة البورصة المصرية خلال ثلاث جلسات سابقة

البورصة المصرية

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى لمؤشراتها للجلسة الثالثة على التوالى، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الاثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمصريين والعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

كذلك أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.5 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقّع خبراء سوق المال أن يتصدر قطاع المدفوعات الإلكترونية المشهد بالبورصة المصرية، الأسبوع الحالي، فى ظل الحركة القوية التى يشهدها القطاع مؤخرًا، مدعومًا بصفقة الاستحواذ المحتملة التى تم الإعلان عنها الأسبوع الماضى.

كانت البورصة المصرية قد شهدت، الأسبوع الماضي، إعلان توقيع شركة فودافون مصر اتفاق استحواذ مبدئي على 20% من كلٍّ من شركتى مصاري، وبي للدفع الإلكتروني.

خبراء : أسهم الإلكترونيات مرشحة للصعود خلال الفترة المقبلة

صورة من ترويج عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية لطرح شركة فورى فى البورصة

ورجّح الخبراء تحركات إيجابية انتقائية للقطاع الصناعي، بينما ما زال المؤشر «الثلاثيني» تسيطر عليه التحركات العرضية فى نطاق «11100– 11650» نقطة.

ويشهد قطاع المدفوعات الإلكترونية حركة قوية في الفترة الأخيرة، محققًا طفرات قوية بدعم عمليات التباعد الاجتماعي، نتيجة مخاوف تفشى فيروس كورونا.

وقال ياسر المصري، العضو المنتدب لشركة العربى الإفريقى لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد حركة قوية لأسهم قطاع المدفوعات الإلكترونية، الأسبوع الحالي، فى ظل الإعلان عن صفقة الاستحواذ المتوقعة لفودافون على حصة بشركتى مصاري، وبي للدفع الإلكتروني.

كما توقّع المصرى حركة إيجابية لسهم الشركة المصرية للاتصالات، والمستحوذة على 45% من «فودافون مصر» بدعم صفقة الاستحواذ المحتملة.

وفى المقابل قال المصري إن المؤشر الرئيسى للسوق ما زالت أمامه مستويات مقاومة قوية بين 11500– 11600 نقطة.

وقالت دعاء زيدان، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن قطاع الخدمات المالية سيتحرك بقوة، الأسبوع الحالي، بدعم الصفقة المحتملة المعلنة، إلى جانب الدعم القوى الذى حصل عليه منذ ظهور الجائحة، مع حرص الأفراد على التباعد الاجتماعي، خوفًا من انتشار الفيروس.

ولفتت دعاء زيدان إلى أن تحول خطة فوادفون العالمية من التخارج من السوق المصرية إلى ضخ استثمارات جديدة بها، يدعم القطاع بقوة، كما يدعم أيضًا سهم المصرية للاتصالات فى ضوء حصتها فى فودافون مصر.

وتقول إن أسهم «بى إنفستمنتس»، و«إم إم جروب»، و«راية لمراكز الاتصال»، و«فوري» للمدفوعات الإلكترونية ستششهد حركة إيجابية، هذا الأسبوع.

وتابعت: كما تحظى أيضًا أسهم المدفوعات الإلكترونية، وعددها ليس كبيرًا بالسوق بمتابعة قوية من المستثمرين الأجانب.

وأشارت إلى أن قطاع الصناعة أيضًا سيشهد حركة إيجابية انتقائية، خاصة فى أسهم الألومنيوم، بدعم ارتفاعات المعدِن بالأسواق العالمية، بجانب قطاع الصناعة.