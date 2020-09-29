البورصة المصرية تغلق متأرجحة بدفع مبيعات الأجانب (إنفوجراف)

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب وشرائى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.16% ليصل إلى 10987 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.06 % إلى 2021 نقاط، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.03% إلى 2917 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.48 مليار جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتأرجح أداء اللونين الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 88 سهمًا من إجمالى 195، بينما هبط 87، وبقي 20 دون تغيير.

وانخفض رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة إلى 618.2 مليار جنيه بنهاية الجلسة .

وأغلق مؤشر «EGX30» جلسة أمس الاثنين صاعدا بنسبة 0.62% ليصل إلى 10969 نقطة، بينما هبط مؤشر «EGX70» 0.08% إلى 2022 نقطة.

خبراء يحللون أداء البورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع

أسعار الأسهم في البورصة المصرية

وقال هشام حسن، رئيس قطاع الاستثمار بشركة إتش دي لتداول الأوراق المالية، إن الجلسة شهدت تحركات إيجابية فردية لبعض الأسهم، ومن ثم أصبح المستثمر أكثر اهتمامًا بأداء كل سهم فى محفظته منفصلًا عن باقى السوق، بعد أن فقدت الأسهم القيادية رونقها.

وأشار إلى أن التحركات شملت أوراسكوم للاستثمار بعد إعلان خطتها للتقسيم وبعض الأسهم الصناعية بعد التكهنات بخفض أسعار الغاز للشركات الصناعية.

وأوضح هشام أن المؤشر الرئيسى لا يزال يتحرك فى اتجاه عرضى بين 10800 و11000 نقطة على الأجل القصير.

وأوضح أن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لا يزال يسجل ارتفاعات قياسية وتبديلًا للسيولة داخل أسهمه.

وضرب مثالا بسهم شركة فوري الذى بدأ جني أرباح لتنتقل السيولة منه إلى أسهم الحليج مستفيدة من اقتراب تنفيذ عرض شركة النيل لحليج الأقطان.