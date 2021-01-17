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البورصة المصرية تغلق متأرجحة بدفع مبيعات للمصريين والأجانب

البورصة المصرية تغلق على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 5:12 م, الأحد, 17 يناير 21 5:12 م, الأحد, 17 يناير 21

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أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد،على أداء متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.06% عند 11446 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.01% إلى 2277 نقطة، في حين صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.66 % إلى 3274 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.3 مليار جنيه، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء.

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وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 92 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 62 ، وبقي 32 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

محللون : البورصة المصرية تراهن على دعم الأسهم القيادية

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البورصة المصرية

وقال محللون فنيون  فى وقت سابق إن البورصة المصرية ما زالت فى انتظار دعم الأسهم القيادية لمساعدتها فى تجاوز مقاومة 11400 نقطة، والتحرك نحو مستوى 11500 على المدى القريب.

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وأشار المحللون إلى أن تحركات السوق ستظل إيجابية طالما ظلت أعلى مستوى 11200 نقطة.

وأوضحوا أن حركة المستثمرين الأجانب تتجه نحو الشراء منذ بداية العام، ما يعطى نظرة متفائلة، لافتين إلى أن السوق ما زالت تنتظر بعض المحفزات كخفض أسعار الغاز على سبيل المثال.

وقال محمد كمال، مدير تعاملات المؤسسات المحلية بشركة «الرواد لتداول الأوراق المالية»،إن السوق تحاول حاليًا اختراق مستوى 11400 نقطة، والتى قد تظهر عندها الضغوط البيعية.

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وأشار كمال إلى أن تجاوز تلك المنطقة مرتبط بكسر سهم «البنك التجارى الدولي» مستوى 64 جنيها.

ولفت كمال إلى أنه يلاحظ بالفترة الحالية خروج بعض السيولة من الأسهم الصغيرة والمتوسطة وانتقالها للقياديات، مشيرًا إلى أن السوق ما زالت تنتظر محفزات خفض أسعار الغاز للقطاع الصناعي

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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