البورصة المصرية تغلق على هبوط ومحللون يتوقعون صعودها خلال الأسبوع

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة ، اليوم الأحد ، على هبوط جماعى بين مؤشراتها وسط اتجاه بيعى للعرب وشرائى للمصريين والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.58% ليصل إلى 10953 نقطة.

كما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.09% إلى 1990 نقطة،بيما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.02% إلى 2911 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.2 مليار جنيه، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 68 سهمًا من إجمالي 190، بينما هبط 98، وبقى 24 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات الخميس الماضى على أداء صاعد بين مؤشراتها وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعى للمصريين والعرب.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الاسبوع الجارى

بورصة العقود الآجلة

وتوقع خبراء سوق المال مسارًا صاعدًا للبورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالى، بدعم خفض الفائدة، وارتفاع مؤشرات السوق الذى فاق التوقعات الأسبوع الماضى، نتيجة الإعلان عن لقاح لفيروس كورونا.

كانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى قد قررت، في اجتماعها الخميس الماضى، خفضًا فى أسعار الفائدة نسبته 0.5% لتصل إلى 9.25% للإقراض، و8.25% للإيداع، ومع هذا الخفض يصبح إجمالى خفض الفائدة منذ بداية العام 4%.

وكانت شركتا فايرز وبيونتك قد أعلنتا تطوير لقاح لفيروس كورونا، أثبت فعاليته بنسبة تتجاوز 90%، وفق ما ظهر فى نتائج الاختبارات الأولية.

وقال محللون إن حزمة من أسهم القطاعين الصناعى والعقارى، التى لديها معدلات اقتراض مرتفعة، ستحقق استفادة من خفض الفائدة، وأبرزها حديد عز، والقلعة للاستشارات المالية، وبالم هيلز.

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن تحركات السوق، الأسبوع الماضى، فاقت التوقعات، مدعومة بالإعلان عن لقاح فيروس كورونا.

وتوقّع عبد القادر تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10900 و11350 نقطة، هذا الأسبوع، وتحرك سهم التجارى الدولى المهيمن على تحركات المؤشر فى نطاق 61.80 و66.40 جنيه، مقارنة بنحو 64.8 جنيه.

وأرجع التحركات الإيجابية المتوقعة للسوق إلى خفض الفائدة، ونتائج الأعمال الجيدة التى أظهرتها الشركات مؤخرًا، وأبرزها سوديك، والشمس للإسكان والتعمير.