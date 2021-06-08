البورصة المصرية تغلق على هبوط وقيم تداولات مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.4% عند 9963 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.97 % إلى 2354 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.87 % إلى 3291 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.6 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على موقع البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 43 سهما من إجمالى 193 متداولًا، بينما هبط 115 وبقى 35 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وشهدت جلسة أمس صفقة من الحجم الكبير على 181.5 مليون سهم من أسهم حديد عز بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه فى إطار عملية هيكلة داخلية فى الشركة.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة الأحد( بداية الاسبوع) على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 2 مليار جنيه منذ يناير

البورصة المصرية

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية 2 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة، عقب استبعاد الصفقات، مهيمنين على 11.4% من إجمالي التعاملات.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، اتجه المتعاملون العرب بتلك الفترة للشراء بقيمة بلغت 450 مليون جنيه، في الفترة منذ بداية العام بنسبة تعامل 7%.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط، اتجه المتعاملون الأجانب بسوق الأسهم المحلية للبيع بصافي مبيعات بلغ 201.8 مليون جنيه، وهيمنوا على 7.8% من إجمالي التعاملات.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، واستحوذ على 9.9% من التداولات بقيمة 779.4 مليون جنيه، فيما احتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بنسبة 7.2% وقيم تداول 568.8 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 2 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه أن الخدمات التعليمية تزيل القائمة بتداولات منخفضة بلغت 18.5 مليون جنيه فقط.