البورصة المصرية تغلق على هبوط متأرجح بحجم تداولات 985 مليون جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على حالة هبوط متأرجحة لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وقيم تداولات بلغت 985 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي“EGX30” فى البورصة المصرية بنسبة 0.17%، مسجلًا 12002 نقطة، و “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.27% ليسجل 2286 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.05% إلى 3342 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 985 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 31 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 109، وبقي 51 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وحجم تداولات 959 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وشرائى للعرب، وحجم تداولات بلغت 484 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تتجه لاختراق 12500 نقطة الأسبوع الحالي

بورصة مصر تشهد طفرة فى قيد المستثمرين الأفراد الأقل من 21 عامًا (إنفوجراف)

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق أن تواصل البورصة خلال الأسبوع الحالي اتجاهها الصعودي الذى بدأت به عام 2022، مدعومة بسيولة مؤسسية حقيقية ومن مستثمرين طويلى الأجل.

وأكد الخبراء أن السوق تشهد تحركات إيجابية لحزمة من القطاعات تشمل المدفوعات الإلكترونية، والإسكان، والبتروكيماويات، والأغذية والمشروبات.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستواصل الأسبوع الحالى اتجاهها الصاعد الذى بدأت به العام الجارى مدعومة بسيولة حقيقية استقبلتها من المؤسسات، والمستثمرين طويلى الأجل.

وأشارت إلى أن ذلك سيدفع «الثلاثينى» صوب 12300 و12500 نقطة، مع تحركات إيجابية لحزمة من القطاعات، تضمنت الإسكان، والمدفوعات الإلكترونية، والبتروكيماويات.

وأكدت أن «EGX70» سيواصل الصعود التدريجى بدعم الأسهم صاحبة القيمة المدرجة عليه، وأبرزها أسمنت مصر- قنا، وغاز مصر، وموبكو، والمالية والصناعية.

وأوضحت أن العام الحالى سيشهد تحركات قوية لقطاع المدفوعات الإلكترونية فى ظل الطروحات المتوقعة بالقطاع لشركات ابتكار، وأمان، وما يؤكد ذلك الطرح الناجح لشركة «إى فاينانس» والذى جمع 6 مليارات جنيه.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن البورصة على موعد مع 12500 نقطة هذا الأسبوع فى حالة تخطيها مستوى المقاومة المهمة 12100 نقطة، والاستقرار أعلاه.

وتوقع أن تشهد السوق تحركات إيجابية مع نشاط حركة المؤسسات فى ظل إعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية، وضخ سيولة مؤسسية جديدة بالسوق.