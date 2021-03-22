البورصة المصرية تغلق على هبوط حاد وانخفاض رأس المال السوقى 17 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على هبوط حاد لمؤشراتها ، وسط اتجاه بيعى للأجانب،وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.45% عند 10537 نقطة .

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 5.27% إلى 1920 نقطة، في حين هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 4.51% إلى 2845 نقطة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 10 أسهم من إجمالي 194 متداولًا، بينما هبط 154، وبقي 30 دون تغيير.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 947 مليون جنيه، واتجه المصريون والعرب للشراء ، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وتراجع رأس المال السوقي، بنحو 5 مليارات جنيه، ليصل إلى 641.2 مليار جنيه مقابل 658.4 مليار جنيه بنهاية جلسة الأحد.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” في ختام تعاملات اليوم، بنسبة 1.06 %، ليغلق عند 10802 نقطة.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها ،وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 8.2 مليار جنيه.

البورصة المصرية..خبراء يأملون حركة تصحيحية للخسائر المتتالية

البورصة المصرية

ويترقب خبراء التحليل الفنى قدرة المؤشر الرئيسى “EGX30″ على إيقاف مسلسل خسائره المتتالية فى آخر 5 جلسات تداول، وللجلسة الثامنة فى آخر 10 أيام.

وعقد الخبراء آمالا على تمكن مؤشر البورصة الرئيسى من الدخول فى حركة تصحيحية مع اقترابه من مستوى الدعم المهم عند 10800 نقطة، ليدخل المؤشر فى حركة تصحيحية صاعدة مستهدفا مستويات 11000 نقطة.

وقال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 تراجع فى 8 من أصل آخر 10 جلسات تداول ليفقد نحو %7 خلال الأسبوعين الماضيين، مما دفعه للاقتراب من مستوى الدعم 10800 نقطة، والذى يعتبر دعما مهما على الأجل القصير.

وأشار إلى احتمالية تمكن المؤشر من الاستقرار أعلى منطقة الدعم 10600 – 10800 نقطة، ومن ثم الدخول فى حركة تصحيحية عقب الهبوط العنيف خلال الأسبوعين المنقضيين، ناصحًا بالاحتفاط بالسيولة خارج السوق لحين تأكيد أى إشارات إيجابية قد تظهر حول مستويات الدعم الحالية لمؤشر “EGX30” .

ومن جانبه، قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشرات البورصة أغلقت أمس على هبوط لتواصل مسلسل الخسائر المستمر للجلسة الخامسة على التوالى.

وأوضح أن ” EGX30″ فقد ما يقرب من 530 نقطة خلال آخر 5 جلسات، ليقترب أمس من مستوى 10800 نقطة، والتى تعد منطقة دعم قوية من شأنها إيقاف تلك القوى البيعية المستمرة منذ أكثر من شهر.