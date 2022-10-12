البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعي بحجم تداولات 883 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب، وحجم تداولات 883 مليون جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.67% عند 9800 نقطة، و“EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.51%، ليسجل 2121 نقطة، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 1.35% عند 3041 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 883 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب و الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 25 سهمًا من إجمالي 195 متداولة، بينما هبط 98، وبقي 72 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود طفيف متأرجح لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم التداولات 1.15 مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها بحجم تداولات 560 مليونا.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية متذبذبة خلال الأسبوع الجاري

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فني فى وقت سابق حركة عرضية للسوق خلال الأسبوع الحالي يتحرك معها المؤشر الثلاثيني في نطاق 9800 و10280 نقطة، وسط سيولة محدودة.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير في شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن هناك بعض السيولة انتقلت إلى المؤشر الثلاثيني دعمته بتعاملات الأسبوع الماضي، وساعدته على الصعود مع حركة انتقائية على بعض أسهمه.

ولفت عبدالقادر إلى أن هذا الأداء سيستمر الأسبوع الحالي، ليواصل المؤشر حركته العرضية في نطاق 9800 و10150 نقطة.

وتوقع عبدالقادر استمرار تراجعات المؤشر السبعيني، بينما تشهد مجموعة من أسهمه حركة انتقائية مع اتجاه السيولة نحو المؤشر الرئيس للسوق.

ورجح عبدالقادر مستهدفات مجموعة من الأسهم منها الدلتا للسكر عند 16.20 جنيه، مقارنة بـ 15.34 جنيه الأسبوع الماضي، والقلعة نحو 10.45 جنيه، والإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك” عند 4.36 جنيه، وراية القابضة عند 3.40 جنيه.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن هناك سيولة محدودة بالسوق تحولت نحو أسهم المؤشر الثلاثيني التي تشهد حركة شرائية من المستثمرين المصريين الأفراد، والمؤسسات، وكذلك العرب في حصص من الشركات، بينما يواجه المؤشر السبعيني عملية جني أرباح.

وتوقعت زيدان حركة عرضية لـ EGX30 الأسبوع الحالي في نطاق 9600 و10175 نقطة، فيما دفعت عمليات جني الأرباح المؤشر السبعيني إلى حركة تصحيحية في نطاق 2185 و2155 نقطة.

ولفتت زيدان إلى أن هناك حركة في أسهم قطاعي البتروكيماويات والعقارات، موصية بالشراء على سهم أبوقير للبتروكيماويات عند 25 جنيها، والإسكندرية للزيوت المعدنية عند 4 جنيهات، ومصر لصناعة الكيماويات عند 12.5 جنيه، ومصر الجديدة للإسكان عند 5.80 جنيه، والقلعة عند 1.28 جنيه.