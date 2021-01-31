البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعي بدفع مبيعات المصريين

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الأحد، (بداية الأسبوع) على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.4 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسى فى البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.28% عند 11546 نقطة.

بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.37 % إلى 2355 نقطة، في حين هبط مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.52% إلى 3373 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.49 مليار جنيه، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء .

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 61 سهمًا من إجمالي 188 متداولًا، بينما هبط 94 ، وبقي 33 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء، الماضى على صعود طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب ، وقيم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وكانت البورصة فى إجازة رسمية الخميس الماضى بمناسبة ثورة يناير وعيد الشرطة على أن يستأنف التداول الأحد.

خبراء : البورصة المصرية مرشحة للصعود خلال الاسبوع

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء تحليل فنى أن يواصل مؤشر EGX70 بالبورصة الاتجاه للصعود هذا الأسبوع ليصل لمستويات 2440 نقطة.

وقال محمد الأعصر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة ثاندر لتداول الأوراق المالية إن مؤشر EGX70 سيواصل الصعود هذا الأسبوع صوب مستوى 2440 نقطة، مدعوما بتحركات حزمة من الأسهم المدرجة به.

وتوقع الأعصر تحرك سهم دايس للملابس الجاهزة نحو 2.75 جنيه، مقابل 2.64 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي، والتي تصدر فيها السهم قائمة أسهم السوق من حيث قيمة التداولات، بصعود 15.28%.

وسهم إم إم جروب صوب 9.50 جنيه، مقارنة بـ 9 جنيهات الأسبوع الماضي، والمصريين للاستثمار نحو 6 جنيهات، مقارنة بـ 5.5 جنيه بنهاية الأسبوع المنقضي، وسهم المالية والصناعية نحو 13.10 جنيه، مقابل 12.7 جنيه في آخر إغلاق.

جدير بالذكر أن المؤشر السبعيني بالبورصة المصرية حقق ارتفاعا بنحو 10.22% منذ بداية العام الحالي، في مقابل صعود بنحو 7% للمؤشر الرئيس للسوق EGX30.