البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.97% عند 10889 نقطة،بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 3.59% عند 2763 نقطة، بينما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.92% عند مستوى 3753 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه الأجانب والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 15 سهمًا من إجمالي 199 سهمًا متداولًا، بينما هبط 129، وبقي 55 دون تغير.

ويتوقع خبراء البورصة المصرية استمرار هيمنة الأداء العرضى على السوق، وسط تحركات انتقائية إيجابية لأسهم بعض القطاعات، واستمرار عمليات المضاربة، ومشتريات المستثمرين العرب.

ورجحوا حدوث تحركات عرضية فى مستويات 10800 و11300 نقطة للمؤشر الثلاثينى، مع حركة تجميع بالأسهم صاحبة مضاعفات الربحية الجيدة.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد تركيزا من المستثمرين على الأسهم صاحبة فرص الربحية، يعد أبرزها سهم النساجون الشرقيون، وحديد عز، والمجموعة المالية هيرميس، وأموك، وسيدى كرير بقطاع البتروكيماويات.

وأوضح أن السوق تمر حاليا بمرحلة تجميع مع استمرار مواجهة ضغط الحديث عن ضرائب الأرباح الرأسمالية، وتطبيق آليات التداول الجديدة، مما يتوقع معه تحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق 10800 و11150 نقطة.

ويرى أن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية بالسوق، بينما يواصل الأجانب حركة البيع، وإن كان إجمالا بوتيرة أقل من العام الماضى.

وسجلت مشتريات المستثمرين العرب بالبورصة المصرية منذ بداية العام 1.6 مليار جنيه، بنسبة %6.8 من التعاملات، بينما كانت مبيعات الأجانب 2.6 مليار، بنسبة %9.7.

وترى دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تايكون لتداول الأوراق المالية أن المؤشر الثلاثينى يواجه تحركات عرضية فى نطاق 10876 و11300 نقطة.

وأوضحت أن تحركات المؤشر السبعينى لاتزال أفضل من الثلاثينى، مع عمليات المضاربات المتواصلة على أسهم قطاعات الأسمنت، والبورسلين.

وقالت إن المستثمرين العرب سيواصلون تحركاتهم الشرائية، التى يتركز معظمها فى قطاعات الدواجن، والعقارات، بينما يستمر الأجانب فى حركتهم البيعية.

ولفتت إلى أن قطاعات الصناعة، والألمونيوم، والحديد، والسيراميك، تشهد تحركات إيجابية بدعم الارتفاعات القياسية لأسعار السلع العالمية.

وأكدت أن السوق لا تزال بحاجة إلى دخول قوى من المؤسسات، ما يتطلب طروحات جديدة قوية بالبورصة.