البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على هبوط ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب، وحجم تداولات بلغت 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.17% عند 11143 نقطة، بينما هبط مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.03% عند مستوى 2943 نقطة، كما هبط “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.96 % مسجلًا 3946 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبا ، واتجه العرب للبيع ، بينما اتجه المصريون والأجانب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة التداول فى البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 43 سهمًا من إجمالي 195 متداولًا، بينما هبط 121، وبقي 31 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.2 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة للوصول إلى مستوى 11400 نقطة

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء سوق المال اتجاه البورصة نحو مستويات 11400 نقطة حلال الأسبوع الحالي، مدعومة بالارتفاعات التى حققتها خلال الفترة الماضية.

كما يتوقعون استمرار تصدر أسهم المضاربات الصغيرة المشهد، بعدما احتل سهم زهراء المعادي صدارة قائمة الأسهم الأعلى تداولًا، بقيمة 1.1 مليار جنيه، تلاه المنصورة للدواجن بتداولات 590 مليونًا، ثم المجموعة المصرية العقارية بتداولات 575 مليونًا.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى لديه فرصة للوصول لمستويات 11300 نقطة الأسبوع الحالي، مع اتجاه سهم البنك التجارى الدولى صوب 46.50 جنيه، بدعم المكاسب السابقة المُحققة الأسابيع الماضية وحركة التداولات القوية.

وأكد «عبدالقادر» أن قطاع البتروكيماويات يشهد حاليًا أداءً صعوديًا، مدعومًا بارتفاعات أسعار الغاز التى تشهد قفزات قوية منذ بداية العام الحالي، مع طفرة أسعار السلع العالمية، وأسهم القطاع العقارى بشكل انتقائي.

ورجح «عبدالقادر» تحقيق أسهم قطاع البتروكيماويات أداءً صعوديًا الأسبوع الحالي، ليتجه سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» صوب 4.10 جنيه، مقارنة بـنحو 3.73 جنيه بإغلاقات الأسبوع الماضي.

كما رجح تحرك سهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.30 جنيه، مقارنة بحوالى 10.46 جنيه الأسبوع الماضي، ومصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» نحو 102 جنيه، مقارنة مع 82 جنيها الأسبوع الماضي.

محلل يتوقع صعود حزمة من الأسهم خلال الأسبوع الحالى

كما توقع «عبدالقادر» أيضًا مستهدفات صعودية لحزمة أخرى من الأسهم خلال الأسبوع الحالى، تشمل المجموعة المالية هيرميس نحو 12.80 جنيه، مقابل 12.20 جنيه الخميس الماضي، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير نحو 5.50 جنيه، مقارنة بنحو 5.32 جنيه الخميس الماضي.

إعمار مصر للتنمية نحو 2.56 جنيه، نظير 2.51 جنيه التداولات السابقة، وبالم هيلز للتعمير نحو 2.02 جنيه، مقارنة مع 1.86 جنيه الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال عادل عبدالفتاح، العضو المنتدب للشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستتجه نحو مستويات 11400 نقطة، وستتخلل ذلك عمليات جنى أرباح جزئية عقب المكاسب التى حققتها الأسابيع الماضية، ونتيجة قلق المستثمرين من آليات التداول الجديدة التى ستطبقها البورصة مطلع سبتمبر، وهو أمر طبيعي.



وتبدأ البورصة مطلع سبتمبر تطبيق عدة تغيرات لتعزيز أحجام التداول، تشمل اعتماد وتفعيل الآلية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق، وأيضًا تخفيف القيود على تداول الأسهم فى الجلسة ذاتها.

وأوصى عبدالفتاح المستثمرين باقتناص فرص الشراء عند حدوث جنى الأرباح، لافتًا إلى أن أسهم البنوك، والقطاع العقاري، والتعليم، والقطاع الطبى تتمتع بفرص قوية للصعود الفترة المقبلة.