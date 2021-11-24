البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى خفيف بعد جلستين صاعدتين

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على هبوط جماعى خفيف لمؤشراتها بعد جلستين صاعدتين وسط اتجاه بيعى للمصريين وشرائى للعرب والأجانب.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.15% عند مستوى 11352 نقطة، بينما هبط“EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.12% ليسجل 2031 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.06% إلى 2991 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للبيع، بينما اتجه العرب والأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة، وصعد 50 سهما من إجمالي 193 متداولة، بينما هبط 71، وبقي 72 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعى للمصريين والعرب.

كما أغلقت جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب واسترداد مؤشر EGX70 لعافيته بنسبة 2.1%.

بينما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها وانخفاض حاد لمؤشر EGX70 إلى 3.56% وسط اتجاه بيعي للمصريين وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

خبراء تحليل فنى: البورصة المصرية مرشحة لأداء متباين

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فني تباين حركة مؤشرات السوق بجلسة الأربعاء، إذ سيتمسك EGX70 برحلة الصعود رغم مواجهته مقاومة عند مستوى 2040 نقطة، فيما قد يتحرك EGX30 بشكل عرضي مائل للهبوط.

وتوقع إيهاب سعيد، خبير سوق المال، وعضو مجلس إدارة البورصة سابقًا، أن يتحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل عرضي في جلسة الأربعاء إذ يواجه المؤشر منطقة المقاومة 2040 نقطة.

ورجح أن يستطيع مؤشر EGX70 اختراق المقاومة سالفة الذكر في جلسة الخميس المقبل، مرشحا التحرك البطىء العرض للمؤشر الرئيسي EGX30 ، مقارنة بنظيره السبعيني الذي بدأ ارتدادة صاعدة عقب موجة هبوط حاد قوية مؤخرا.

وقال محمد كمال، عضو مجلس إدارة شركة «إيليت» للاستشارات المالية، إن السوق تنتظر محفزات حقيقية تساعدها على النهوض والتعافي من الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن المستثمرين الأفراد بحاجة ماسة إلى الدعم الحقيقي.

وتوقع كمال أن يتحرك موشر البورصة الرئيسي EGX30 بشكل عرضي حول مستوى الدعم 11300 – 11400 نقطة، وذلك بالتزامن مع ثبات نسبي لسهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.