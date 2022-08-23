البورصة المصرية تغلق على هبوط جماعى بدفع مبيعات أجنبية وتداولات 1.7 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للعرب والأجانب ، بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.06% عند 10137 نقطة، بينما هبط “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.26%، ليسجل 2188 نقطة، كما هبط المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.56% مسجلًا 3130 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 34 سهمًا من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 113، وبقي 53 دون تغير.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 796 مليون جنيه الأسبوع الماضي

البورصة المصرية

واتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع في البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 796 مليون جنيه، بعد استحواذهم على 9.6% من التداولات.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة، وصلت “المال” نسخة منه، أن العرب فضّلوا البيع أيضا بقيمة 20.8 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 12 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع، مرتفعا 1.8% إلى 681.7 مليار جنيه.

وتصدَّر قطاع العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات بلغت 1.86 مليار جنيه، كما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية المركز الثاني بقيمة 955.6 مليون جنيه.