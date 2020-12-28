البورصة المصرية تغلق على صعود وقيم تداولات بلغت 3.9 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات بلغ 3.9 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.69% ليصل إلى 10658 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.77% إلى 2061 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.62% إلى 2985 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 3.9 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة إذ صعد 127 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 21، وبقي 38 دون تغيير.

اختلاف توقعات الخبراء عن أداء البورصة المصرية

البورصة المصرية

ويرى خبراء بسوق المال إن مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 يتمكن على على المدى القصير من الاستقرار أعلى مستوى الدعم عند 10550 نقطة، أو يهبط فى اتجاه 10100 نقطة.

وأشار الخبراء إلى أن عدم قدرة المؤشر على التماسك أعلى مستوى الدعم السابق ذكره يفتح بابًا للضغوط البيعية التى قد تدفعه لمستويات 10300 ثم 10100 نقطة، وفى حال تمكنه من البقاء.. أعلاه دعم، سيتجه صعودًا نحو مستوى المقاومة 10850 نقطة.

وأغلق مؤشر EGX30 جلسة الأحد متراجعًا بنسبة %0.92، مسجلًا مستوى 10585 نقطة، وانخفض EGX70 ، بنسبة %1.44، إلى 2026 نقطة.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى مرشحا للتحرك العرضى ما بين مستوى 10550 – 10850 نقطة خلال الجلسات المتبقية من العام الحالى، ما لم تحدث مستجدات قوية تؤثر على التحركات، سواء سلبًا أو إيجابًا.

فى نفس السياق، رجح قال ريمون نبيل، عضو الجمعية المصرية للمحليين الفنين، إن يواصل المؤشر الرئيسيEGX30 التحركات السلبية على الأجل القريب، ليواصل التراجع فى اتجاه مستوى الدعم الفرعى 10500 نقطة.

ونوه إلى أنه حال كسر مستوى الدعم سالف الذكر لأسفل، قد تزيد الضغوط البيعية لمواصلة الهبوط لمستويات 10100 نقطة، مرورًا بالدعم الفرعى الثانى عند 10300 نقطة.