البورصة المصرية تغلق على صعود مضطرب لمؤشر EGX30 خلافًا لنظرائه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود متواضع مصطرب للمؤشر الرئيسى خلافًا لنظرائه من المؤشرات الأخرى التى صعدت بشكل محلوظ.

وأغلق المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” على صعود طفيف للغاية 0.01% عند مستوى 10739 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.81% إلى 1987 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.37% إلى 2940 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على أداء معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 118 سهمًا من إجمالي 181 متداولًا، بينما هبط 32، وبقي 31 دون تغيير.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 3 مليارات جنيه، ليصل إلى 655.5 مليار جنيه بنهاية الجلسة، مقارنة بنحو 652.5 مليار جنيه بنهاية الاثنين.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الاثنين على أداء مضطرب لمؤشراتها، بهبوط المؤشر الرئيسى EGX30، وصعود نظرائه بشكل قوى.

كما أغلقت البورصة جلسة الأحد على نفس الأداء المضطرب، بصعود مؤشرين بشكل قوي، وهبوط المؤشر الرئيسي بنسبة 0.03% عند 10867 نقطة.

البورصة المصرية : خبراء يتوقعون حركة تصحيح بدعم صندوق السيولة

البورصة المصرية

وتوقّع خبراء فنيون صعود البورصة المصرية، خلال الأسبوع الحالي، بما يتيح الفرصة لاسترداد جزء من الخسائر القوية التي تكبدتها الأسبوع الماضي.

وقال سمير عزمي، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بلوم لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد ارتدادة صعودية، خلال الأسبوع الحالى، تعوِّض معها جزءًا من خسائرها السابقة، لتتجه نحو 10900 و11050 نقطة، فى ظل تحسن أحجام التداولات.

وتوقّع عزمى أن الأسهم القيادية التى لم تتأثر بقوة فى طوفان تراجعات الأسبوع الماضى حركة إيجابية، وأبرزها سهم البنك التجارى الدولى الذى يستهدف مستويات نحو 63.5 و65.5 جنيه، بعد كسر مستويات 60 جنيهًا بنهاية الأسبوع المنقضي.

وأشار إلى أن أحد المحركات القوية للصعود المتوقع هو إعلان «الرقابة المالية» والبنك المركزى المصرى تأسيس صندوق لتمويل شركات الوساطة، ما يعزز ثقة المستثمرين بالسوق، فضلًا عن تراجع الأسهم لمستويات جاذبة للشراء.

وأعلنت الرقابة المالية، الأربعاء الماضى، اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعيًا منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيموِّل شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

البنك المركزي : حجم الصندوق مليار من أصل عشرين جاهزة فى أى وقت

البنك المركزي

قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، لـ«المال»، إن أموال صندوق تمويل شركات الوساطة المالية فى البورصة تعتبر جزءًا من مبلغ 20 مليار جنيه رصدها البنك لدعم البورصة المصرية سابقًا، كاشفًا أن حجم الصندوق سيكون مليار جنيه.

وأفاد نائب محافظ «المركزي» بأن الجزء المستخدم من مبلغ العشرين مليار جنيه محدود، وأن القيمة بالكامل متاحة لدعم البورصة فى أى وقت، فى حال وجود تذبذبات غير مبررة.

لافتًا إلى حدوث موجة تصحيح للأسهم خلال جلسة أمس بمجرد الإعلان عن الصندوق الجديد للسيولة.

وأشار إلى أن الهدف من المبادرة التى تتم بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية هو إتاحة سيولة لعملاء شركات الوساطة عبر آلية الشراء بالهامش.

وتابع: «السيولة بقيمة 20 مليار جنيه متاحة ويستطيع البنك المركزى التدخل فى أى وقت لمواجهة التذبذبات غير المبررة»، مؤكدًا أن الهدف توفير سيولة للمتعاملين وليس دعم أسعار أسهم محددة.