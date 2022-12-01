البورصة المصرية تغلق على صعود قوى وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 20.3 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة اليوم الخميس على صعود قوى لمؤشراتها وارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 20.3 مليار جنيه ليسجل 890.3 مليار جنيه في ختام الأسبوع.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 2.87% عند 13639 نقطة، و “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 1.52%، ليسجل 2622 نقاط، كذلك صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 1.85% عند 3809 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 2.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

البورصة المصرية : صعود 115 سهم متداول في ختام جلسة الخميس

البورصة المصرية

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد115 من إجمالي 189 متداولة، بينما هبط 32 وبقي 51 دون تغيير.

وتوقع محللون فنيون في وقت سابق، أن يختبر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “EGX30” مستويات 13000 نقطة خلال الأسبوع الحالي بدعم مكاسب تحرير سعر الصرف، وصفقات الاستحواذ العربية على حصص من بعض شركات السوق، ونتائج الأعمال الإيجابية المعلنة من بعض الكيانات بالسوق.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن هناك عاملين يحركان السوق خلال الفترة الراهنة، منها استمرار ارتفاعات أسعار الدولار، ونتائج الأعمال القوية لبعض الشركات والتي تخلق حركة تبادل مراكز بين الأسهم، والأداء الإيجابي المتواصل منذ تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن أفضل نتائج الأعمال بالسوق حاليا تلك الخاصة بشركات بقطاعات الأسمدة، والبتروكيماويات، والبنوك، مشيرا إلى أن اللاعب المؤثر حاليا فى السوق هي المؤسسات المحلية مواصلة حركتها الشرائية منذ أغسطس الماضي.