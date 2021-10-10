البورصة المصرية تغلق على صعود طفيف بحجم تداولات 950 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعى طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب وحجم تداولات 950 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.2% عند مستوى 10662 نقطة، كما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.07% عند 2664 نقاط، و “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17 % عند 3614 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 950 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء، وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأحمر والأخضر، إذ صعد 64 سهمًا من إجمالي 191 متداولة، بينما هبط 64، وبقي 63 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى (قبل إجازة الخميس) على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين والعرب، وحجم تداولات 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تتجه إلى نفق عرضى خلال الأسبوع

البورصة المصرية

ويتوقع‭ ‬خبراء‭ ‬فنيون‭ ‬أن‭ ‬تدفع‭ ‬ضغوط‭ ‬شح‭ ‬السيولة‭ ‬وضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬البورصة‭ ‬لمواصلة‭ ‬السير‭ ‬فى‭ ‬النفق‭ ‬العرضى‭ ‬خلال الأسبوع‭ ‬الحالى.

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير‭ ‬تميل‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬الهابط،‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬تراجع‭ ‬سهم‭ ‬البنك‭ ‬التجارى‭ ‬الدولى‭ ‬المُهيمن‭ ‬على‭ ‬الوزن‭ ‬النسبى‭ ‬الأكبر‭ ‬للمؤشر‭ ‬الثلاثينى‭.‬

وقالت‭ ‬عصمت‭ ‬ياسين،‭ ‬مدير‭ ‬تداولات‭ ‬الأفراد‭ ‬فى‭ ‬البورصة‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬ستشهد‭ ‬اتجاها‭ ‬عرضيا‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى،‭ ‬مع‭ ‬توقعات‭ ‬بعودة‭ ‬السيولة‭ ‬فى‭ ‬النصف‭ ‬الثانى‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬مع‭ ‬انتهاء‭ ‬المؤسسات‭ ‬من‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮».‬E-finance‮«‬‭.‬

ومن‭ ‬المقرر‭ ‬بدء‭ ‬تلقى‭ ‬طلبات‭ ‬الاكتتاب‭ ‬العام‭ ‬فى‭ ‬أسهم ‬‮» ‬E-finance»‬‭ ‬بالبورصة‭ ‬لشريحة‭ ‬الطرح‭ ‬العام‭ ‬للجمهور‭ ‬اعتبارًا‭ ‬من‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬وحتى‭ ‬13‭ ‬ أكتوبر‭ ‬الجارى،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬التداول‭ ‬على‭ ‬أسهم‭ ‬الشركة‭ ‬بحلول‭ ‬18‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬ذاته.

وأكدت‭ ‬‮«‬ياسين‮»‬‭ ‬لـ«المال‮»‬‭ ‬أن‭ ‬اكتتاب”‮‬e-finance” ‬سيدعم‭ ‬تحركات‭ ‬قطاع‭ ‬المدفوعات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬فى‭ ‬البورصة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬فى‭ ‬أسهم‭ ‬فورى‭ ‬للمدفوعات‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وراية‭ ‬لمراكز‭ ‬الاتصال،‭ ‬وراية‭ ‬القابضة،‭ ‬وبالتبعية‭ ‬سيتحرك‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابى‭ ‬قطاع‭ ‬الخدمات‭ ‬المالية‭ ‬غير‭ ‬المصرفية،‭ ‬والقطاع‭ ‬البنكى‭ ‬أيضا.

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬غياب‭ ‬السيولة،‭ ‬والحديث‭ ‬عن‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬لايزالان‭ ‬يضغطان‭ ‬على‭ ‬السوق،‭ ‬ومن‭ ‬الضرورى‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرار‭ ‬بإلغاء‭ ‬الضريبة‭ ‬لجذب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬بالسوق‭.‬

وتوقعت‭ ‬تحرك‭ ‬المؤشر‭ ‬الثلاثينى‭ ‬فى‭ ‬نطاق‭ ‬10850‭ ‬و10900‭ ‬ نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬يظل‭ ‬المؤشر‭ ‬السبعينى‭ ‬يعانى‭ ‬من‭ ‬ضعف‭ ‬واضح‭ ‬بسبب‭ ‬حركة‭ ‬التصحيح‭ ‬التى‭ ‬يمر‭ ‬بها،‭ ‬والتى‭ ‬تعد‭ ‬أمرًا‭ ‬طبيعيًا‭ ‬عقب‭ ‬الارتفاعات‭ ‬القوية‭ ‬التى‭ ‬شهدها‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬

وقال‭ ‬سمير‭ ‬عزمى،‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬التحليل‭ ‬الفنى‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬بلوم‭ ‬مصر‭ ‬لتداول‭ ‬الأوراق‭ ‬المالية‭ ‬إن‭ ‬السوق‭ ‬تواجه‭ ‬أداء‭ ‬عرضيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الحالى‭ ‬نتيجة‭ ‬شح‭ ‬السيولة،‭ ‬وضغوط‭ ‬ضريبة‭ ‬الأرباح‭ ‬الرأسمالية‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬موعد‭ ‬تطبيقها‭ ‬مطلع‭ ‬العام‭ ‬المقبل.

وأكد‭ ‬أن‭ ‬النظرة‭ ‬للبورصة‭ ‬تميل‭ ‬للهبوط‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القصير،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المؤشرات‭ ‬الفنية‭ ‬تدل‭ ‬على‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬للسوق،‭ ‬لكن‭ ‬أحجام‭ ‬التداولات‭ ‬تحول‭ ‬دون‭ ‬تحقق‭ ‬ذلك‭.‬

وتوقع‭ ‬تحركات‭ ‬إيجابية‭ ‬لقطاع‭ ‬الاتصالات‭ ‬بدعم‭ ‬الاكتتاب‭ ‬فى‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬e-finance‮»‬‭ ‬كما‭ ‬سيقود‭ ‬القطاع‭ ‬الصعود‭ ‬المرتقب‭ ‬للسوق‭.