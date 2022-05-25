البورصة المصرية تغلق على صعود سهمين فقط بتعاملات اليوم الأربعاء

سيطرت التحركات الهابطة على غالبية الاسهم المقيدة في البورصة المصرية، اليوم الاربعاء، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين المصريين والأجانب.

وأغلقت البورصة جلسة اليوم على صعود سهمان فقط هما المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو، وبنك فيصل الاسلامي المصري، بينما هبطت اسعار 115 سهم، واستقرت 73 سهم من اجمالي 190 سهم تم التداول عليهم خلال الجلسة.

واحتلت صدارة الاسهم الهابطة في السوق اليوم كلا من: المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والمصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، والغربية الاسلامية للتنمية العمرانية، و الخدمات الملاحية والبترولية – ماريديف، و شركة النصر للأعمال المدنية.

وانهت البورصة تعاملات اليوم الاربعاء على هبوط جماعي ملحوظ اذ انخفض المؤشر الرئيسي 1.6%، ومؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3.6%.