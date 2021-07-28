البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي وقيم تداولات 2.1 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب والأجانب، وقيم تداولات بلغت 2.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.06% عند 10769 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.96% إلى 2714 نقطة، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.54% إلى 3696 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه العرب والأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 105 أسهم من إجمالى 201 متداول، بينما هبط 64، وبقي 32 دون تغير.

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاها صعوديًا للبورصة خلال الأسبوع الحالى بدعم التحركات الإيجابية لعدة قطاعات، وعودة الاستثمار المؤسسى للمشهد.

ورجح الخبراء، اتجاه السوق نحو مستويات 10800 نقطة الأسبوع الحالي، مع أداء صاعد لقطاعات الأسمنت، والصناعة، والأدوية، والبنوك، والبتروكيماويات.

ورسموا سيناريوهات صاعدة للسوق حتى نهاية العام الحالي، مدعومة بتدفق الأخبار الإيجابية حول القطاعات الاقتصادية المختلفة.

خبراء يتوقعون صعود البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي

البورصة المصرية

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إنه من المتوقع أن يشهد الأسبوع الحالي حركة إيجابية للتداولات، يصعد معها المؤشر الثلاثيني لمستويات 10740 نقطة.

ورجح عبد القادر اتجاه سهم البنك التجاري الدولي نحو 61 جنيها، مقارنة مع 57.4 جنيه، لافتا إلى أن مستوى 61 جنيها، هو مستهدف السهم للربع الثالث بالكامل.

كما توقع تحركات إيجابية لقطاعات الأسمنت والصناعة بدعم طفرات السلع الأولية عالميا، وقطاع البنوك، والبتروكيماويات مُرجحا مستهدفات حزمة من الأسهم فى هذه القطاعات.

وقدرت مستهدفات أسهم الإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» نحو 4.30 جنيه، مقارنة مع 3.62 جنيه فى التداولات السابقة، وسيدى كرير للبتروكيماويات بنحو 13.20 جنيه، مقارنة مع 12.45 جنيه التداولات السابقة.

كما رجح صعود إعمار مصر للتنمية إلى 2.56 جنيه، مقابل 2.42 جنيه، فى آخر تعاملات، وأبو قير للأسمدة بنحو 22 جنيها، مقابل 19.73 جنيه فى آخر تعاملات.