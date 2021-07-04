البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي وقيم تداولات 896 مليون جنيه

أغلقت البورصة المصرية جلسة اليوم الأحد، على صعود جماعي بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للأجانب وقيم تداولات بلغت 896 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.87% عند 10345 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.25% إلى 2352 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.14% إلى 3316 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 896 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للبيع، بينما اتجه الأجانب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 107 أسهم من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 44، وبقي 40 دون تغير.

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء الماضى (قبل أجازة الخميس)، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وكانت البورصة فى إجازة رسمية الخميس الماضى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو 2013، وعاد استئناف التداول اليوم الأحد.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لتحركات عرضية خلال الأسبوع

البورصة المصرية

ويتوقع خبراء البورصة المصرية تحركات عرضية ضيقة النطاق خلال الأسبوع الحالى، وسط أداء إيجابى انتقائى للقطاعات، وبعض الأسهم القيادية.

ويرى الخبراء ضعفًا واضحًا للسيولة فى السوق، مع تركُزها فى قطاعات معينة، نتيجة تحفظ المستثمرين بسبب الأوضاع المحيطة فى سوق الأسهم.

وقال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير فى شركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية إن تعاملات الأسبوع الحالى ستشهد ارتفاعا فى النصف الأول من الأسبوع الحالى، بينما يشهد النصف الثانى من الأسبوع عمليات جنى أرباح، وتراجعات.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى ضيق بين 10080 و 10350 نقطة، خلال الأسبوع الحالى، لافتًا إلى أن استقرار سهم البنك التجارى الدولى أعلى منطقة 52.80 جنيه، سيتجه به نحو 57 جنيها.

وتابع: “مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالى، والمتوقع أن تحقق حركة صعودية ومنها السويدى إليكتريك ليتجه نحو 8.90 جنيه، مقابل 8.4 نهاية التعاملات السابقة، وسهم العربية للأسمنت نحو 5.54 جنيه، مقارنة مع 5.27 جنيه، وسهم سيدى كرير للبتروكيماويات نحو 12.50 جنيه، مقارنة مع 11.9 جنيه نهاية التعاملات السابقة”.

وتوقع استهداف سهم أبو قير لمستوى 21 جنيها، مقارنة مع 19.2 جنيه فى الجلسة السابقة، بجانب تحرك سهم الشمس للإسكان والتعمير نحو 6.20 جنيه، مقارنة مع 5.5 جنيه فى التعاملات السابقة، لافتًا إلى الأداء الجيد لأسهم مصر لإنتاج الأسمدة “موبكو” ومجموعة مستشفى كليوباترا، وبنك أبوظبى الإسلامى.

من جانبها ،قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق ستشهد الأسبوع الحالى حركة قطاعية انتقائية، فى قطاعات الأغذية، والأسمنت، والبتروكيماويات، والأدوية، وسط تحركات إيجابية لأسهم المؤشر الثلاثينى بين 10100 نقطة، و 10325 نقطة.

وتوقعت تحركات إيجابية لسهم الدلتا للسكر ليتجه نحو 10 جنيهات، مقارنة مع 9.22 جنيه، وسهم أسمنت قنا نحو 12.50 جنيه، فى حالة تخطيه 11.60 وسهم كفر الزيات للمبيدات نحو 38 جنيها، حال الثبات فوق 34 جنيها.