البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين والأجانب وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.79% عند 10042 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.24% إلى 2383 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1.3% إلى 3334 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالى 1.3 مليار جنيه تقريبا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 111 سهما من إجمالى 191 متداولًا، بينما هبط 45 وبقى 35 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تداولات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وقيم تداولات تجاوزت 1.6 مليار جنيه على الأسهم.

كما أغلقت تداولات جلسة الاثنين ، على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب، وقيم تداولات تجاوزت 3.3 مليار جنيه على الأسهم.

وشهدت جلسة الاثنين صفقة من الحجم الكبير على 181.5 مليون سهم من أسهم حديد عز بقيمة إجمالية قدرها 1.6 مليار جنيه فى إطار عملية هيكلة داخلية فى الشركة.

وأغلقت البورصة تداولات جلسة الأحد ( بداية الاسبوع) على صعود ملحوظ لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين وقيم تداولات 1.2 مليار جنيه.

البورصة المصرية : مبيعات الأجانب سجلت 2 مليار جنيه منذ يناير

البورصة المصرية

وسجلت مبيعات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية 2 مليار جنيه، منذ بداية العام الجاري، وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي على الأسهم المقيدة، عقب استبعاد الصفقات، مهيمنين على 11.4% من إجمالي التعاملات.

ووفقًا لبيانات البورصة المصرية، اتجه المتعاملون العرب بتلك الفترة للشراء بقيمة بلغت 450 مليون جنيه، في الفترة منذ بداية العام بنسبة تعامل 7%.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي فقط، اتجه المتعاملون الأجانب بسوق الأسهم المحلية للبيع بصافي مبيعات بلغ 201.8 مليون جنيه، وهيمنوا على 7.8% من إجمالي التعاملات.

وتصدر سهم بلتون المالية القابضة قائمة أعلى 10 أسهم مقيدة فى البورصة من حيث قيم التداول الأسبوع الماضي، واستحوذ على 9.9% من التداولات بقيمة 779.4 مليون جنيه، فيما احتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بنسبة 7.2% وقيم تداول 568.8 مليون جنيه.

وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات النشطة فى البورصة المصرية خلال الأسبوع المنقضي بقيم تعاملات قدرها 2 مليار جنيه.

وذكر تقرير صادر عن مركز معلومات البورصة وصلت “المال” نسخة منه أن الخدمات التعليمية تزيل القائمة بتداولات منخفضة بلغت 18.5 مليون جنيه فقط.