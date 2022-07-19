البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي لمؤشراتها بحجم تداولات مليارية

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين بحجم تداولات مليارية تجاوزت 1.19 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة “EGX30” بنسبة 1.87% عند 9033 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة 1.17%، ليسجل 1745 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.3% مسجلا 2559 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.19 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 86 سهما من إجمالى 187 سهما متداولا، بينما هبط 19 وبقى 82 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للمصريين وحجم تداولات 930 مليون جنيه على الأسهم، كما أغلقت جلسة الأحد، على صعود محدود لمؤشراتها وسط أداء متأرج طوال الجلسة وعمليات بيع للمصريين.

خبراء يرحجون تماسك البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالى

البورصة المصرية

قالت رانيا يعقوب، العضو المنتدب لشركة «ثرى واى» لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الثلاثينى يواجه مستوى دعم أساسيًا عند 8400 نقطة الفترة الحالية، فيما ستواجه السوق مستويات سيولة ضعيفة جدًا نتيجة حالة الترقب من المستثمرين والمؤسسات للأحداث العالمية، والتى سيكون لها تأثير قوى على أسواق الأسهم.

وأكدت أن أسواق الأسهم حاليًا عاجزة عن جذب السيولة، وأن السيولة الحقيقية حاليًا يتم توجيهها لعمليات الاستثمار المباشر عبر الاستحواذات، وهى وجه من وجوه الاستثمار طويلة الأجل.

وأوصت رانيا يعقوب المستثمرين بالاحتفاظ بالجزء الأكبر من المحفظة الاستثمارية فى صورة سيولة مالية، وتجنب الشراء الهامشى تمامًا، والمتاجرة على المدى القصير، واستغلال الارتدادات فى البيع وتحقيق مكاسب.

وقال هشام حسن، مدير الاستثمار بشركة «إتش دى» لتداول الأوراق المالية، إن السوق تراجعت إلى 8700 نقطة قبل عيد الأضحى، وهو أدنى مستوى وصل إليه منذ مارس 2020 خلال أزمة كورونا، مرجحًا تماسك البورصة الأسبوع الحالى عند مستويات تتراوح من 8700 إلى 8750 نقطة.

ويرى «حسن» أن السوق ما زالت تسيطر عليها النظرة الضبابية، وأنها فى حالة استمرار المستثمرين الأجانب فى البيع، فإن ذلك يشير إلى توقعات ظهور قاعٍ جديدة بالسوق، مؤكدًا أن ذلك سيظهر بوضوح الفترة المقبلة.