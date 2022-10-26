البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بحجم تداولات 1.7 مليار جنيه

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والأجانب، وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.75% عند 10553 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.75%، ليسجل 2225 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.82% عند 3196 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.7 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للشراء، بينما اتجه العرب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 70 من إجمالي 200 متداولة، بينما هبط 43، وبقي 87 دون تغيير.

ويتوقع خبراء بسوق المال أن تتحفز البورصة لمواصلة الصعود، بدعم قرب إعلان اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، مرشحين أن يتحرك EGX30 نحو مستويات 10800 نقطة.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن مصر انتهت من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وأن الإعلان عنه بات وشيكًا.

خبراء: البورصة المصرية تستعدّ لاختراق مستوى 10800 نقطة

البورصة المصرية

وقال عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حركة إيجابية قوية حاليًّا، لافتًا إلى أن الإعلان عن قرب الاتفاق النهائي مع صندوق النقد خلَق حالة تفاؤلية بالبورصة.

وأشار إلى أن البورصة ستتجه إلى مستوى 10400 نقطة هذا الأسبوع، منوهًا بأن حركة سهم البنك التجاري الدولي سيكون لها اليد العليا في حركة “EGX30″، حيث إن وصوله لمستوى 28 جنيهًا سيحفز المؤشر للانطلاق صوب 10800 نقطة.

ووضع عبد القادر مستهدفات حزمة من الأسهم الأسبوع الحالي، منها المجموعة المالية هيرميس نحو 12.50 جنيه، وحديد عز بمستوى 14.95 جنيه، والمصرية للاتصالات عند 19 جنيهًا، وبنك التعمير والإسكان بالقرب من 43 جنيهًا، وراية القابضة حول 3.10 جنيه، وإعمار مصر للتنمية صوب 2.70 جنيه.

وقال عادل عبد الفتاح، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية إن السوق تشهد مؤخرًا حركة إيجابية، وأن آخِر جلسات السوق شهدت نشاطًا في حركة تكوين المراكز المالية على الأسهم القيادية نتيجة نشاط التداولات؛ بدعم أنباء قرب الاتفاق مع صندوق النقد بشكل نهائي.

وأوضح عبد القادر أن السوق تشهد حاليًّا حركة على الأسهم القوية ماليًّا فقط، وهو ما تؤكده عمليات الشراء التي قامت بها المؤسسات المحلية والعرب، الأسبوع الماضي.

ولفت إلى أن كبار المستثمرين والمؤسسات المحلية بصدد تكوين مراكز شرائية قوية، بينما ما زالت تسيطر على المستثمرين الأجانب حالة من المخاوف بشأن استقرار سعر الدولار.

وأكد أن السوق تشهد أداء جيدًا نسبيًّا، متوقعًا تحرك المؤشر الثلاثيني هذا الأسبوع في نطاق 10400 و10600 نقطة مع استمرار حالة التفاؤل واقتناص كبار المستثمرين والمؤسسات الفرص القوية.

ويرى عبد الفتاح أن قطاعي “الأسمدة” و”البتروكيماويات” هما الأفضل أداءً بالسوق حاليًّا، يليهما مباشرة “الاتصالات”.