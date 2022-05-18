البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بحجم تداولات 643 مليون جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على أداء صاعد لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات بلغت 643 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.27% عند 10467 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.76%، ليسجل 1844 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.55% إلى 2783 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 643 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 57 سهمًا من إجمالي 188 متداولة، بينما هبط 45، وبقي 86 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء، على أداء متباين لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات بلغت 613 مليون جنيه على الأسهم.

بينما أغلقت جلسة الاثنين، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية، وحجم تداولات بلغت 817 مليون جنيه على الأسهم، واغلقت جلسة الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات مصرية وعربية، وحجم تداولات بلغت 732 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية متذبذبة خلال الأسبوع

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وتوقع محللون فنيون فى وقت سابق أن تشهد مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الجارى، حركة عرضية بين مستويات الدعم 10750 ومقاومة 11200 نقطة، بضغط استمرار حالة التذبذب فى الأسواق العالمية.

وقال حسام عيد مدير الاستثمار فى شركة «إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية» إن المؤشر «الرئيسى» اختتم تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع متخليًا عن مستوى دعم وهو 10800 نقطة، مغلقا عند 10678.9 نقطة نتيجة استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو البيع بالأسهم القيادية.

وتوقع أن تشهد البورصة خلال الأسبوع الحالي حركة عرضية مائلة للتذبذب، على أن تبدأ فى مستهل تعاملات الأسبوع ارتدادة بالقرب من مستوى الدعم مستهدفة اختبار مستوى المقاومة الرئيسى وهو 10800 نقطة باختراقه والاستقرار أعلا، وقد يستعيد «الرئيسى» مستوى 11000 نقطة مرة أخرى.

وأشار إلى أنه فى حالة ظهور عمليات جنى أرباح مؤقتة بالأسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة قد يختبر «الرئيسى» ويستقر عند مستوى الدعم 10800 نقطة.

وقال سميرعزمى، رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة «بلوم لتداول الأوراق المالية” إن مؤشرات البورصة المصرية تسير منذ فترة فى اتجاه عرضى بين مستويات 10750 و11200 نقطة.

وتوقع استمرار تلك الحركة المتذبذبة خلال الأسبوع الجارى، بضغط استمرار التحركات غير المستقرة بالأسواق العالمية أيضًا، موضحًا أن حركة المؤشر ستظل جيدة طالما استمر تحركه أعلى 10350 نقطة.

ونصح متعاملى البورصة المصرية فى الوقت الراهن، بتفعيل مستويات حد إيقاف الخسائر للأسهم والتداول السريع دون الاحتفاظ بالورق المالى فترات طويلة.