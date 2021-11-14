البورصة المصرية تغلق على صعود جماعي بحجم تداولات أقل من مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب،وقيم تداولات أقل من مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.78% عند مستوى 11662 نقطة، كما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.65% عند 2200 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا ”egx100” بنسبة 0.44% إلى 3187 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 938 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 73 سهمًا من إجمالي 192 متداولة، بينما هبط 58، وبقي 61 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الخميس الماضي على صعود ملحوظ مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب وحزمة التحفيز التي قدمتها الحكومة للسوق.

وأصدر مجلس الوزراء مساء الاربعاء الماضى عدة قرارات داعمة للبورصة إذ قرر إلغاء ضريبة الدمغة على متعاملي البورصة المقيمين.

وقررت الحكومة خصم جميع مصاريف التداول في البورصة وحفظ الأسهم من الوعاء الضريبي.

وأصدر المجلس توجيهاته بخفض الضريبة على أرباح الطروحات الجديدة في البورصة بنسبة 50% أول عامين.

وقررت الحكومة خفض الضريبة على أرباح المستثمرين الأفراد بصناديق الأسهم إلى 5%.

محللون يتوقعون صعود عدة أسهم فى البورصة المصرية خلال الاسبوع

البورصة المصرية

وتوقع عامر عبد القادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، أن تحقق مجموعة من الأسهم في قطاعات مختلفة أداءً إيجابيًّا، الأسبوع الحالي.

وتوقع عبد القادر أن يحقق سهم المصرية للاتصالات مستويات 15 جنيهًا، مقارنة بـ14.4 جنيه، نهاية الأسبوع الماضي، وسهم حديد عز عند 14.70 جنيه، مقارنة بـ13.9 جنيه، وسهم إعمار مصر نحو 2.75 جنيه، مقارنة بـ2.59 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.

كما رجّح اتجاه سهم “الشمس للإسكان والتعمير” لنحو 8 جنيهات، مقارنة بـ6.8 جنيه، وسهم مستشفى كليوباترا نحو 5.50 جنيه، مقارنة بـ5 جنيهات، وسهم أوراسكوم للتنمية نحو 6 جنيهات، مقارنة بـ5.60 جنيه، الأسبوع الماضي.