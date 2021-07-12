البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى وقيم تداولات 1.1 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود ملحوظ لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.79% عند 10233 نقطة، كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.09% إلى 2321 نقطة، في حين صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 1% إلى 3257 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.1 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والأجانب للبيع، بينما اتجه العرب للشراء، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة التداول بالبورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 111 سهمًا من إجمالى 190 متداولًا، بينما هبط 42، وبقي 37 دون تغير.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للأجانب، وقيم تداولات بلغت 820 مليون جنيه.

وتوقع خبراء البورصة المصرية أداءً عرضيًّا خلال الأسبوع الحالي، فى نطاق 10000 و10400 نقطة، وسط تحفظ المستثمرين مع اقتراب إجازة عيد الأضحى الطويلة نسبيًّا.

وأشاروا إلى أن مستثمري السوق يتجهون عادة إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية قبيل فترة الإجازات، بجانب الاتجاه البيعي الذى يسيطر عادة على السوق فى مثل هذه الفترات.

خبراء: البورصة المصرية ستشهد أسبوعًا حذرًا

البورصة المصرية

وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة «ثمار» لتداول الأوراق المالية، إن الأسبوع الحالى سيشهد حالة من الحذر والتحفظ تسيطر على المستثمرين، بسبب اقتراب إجازة عيد الأضحى، فضلًا عن سيطرة الاتجاه البيعي.

ولفت إلى أن مستثمرى السوق عادةً ما يتجهون خلال هذه الفترات إلى تسييل جزء من محافظهم الاستثمارية، وتأجيل إعادة بناء مراكزهم الاستثمارية لما بعد انتهاء الإجازة.

وأشار إلى أنه بناء على ذلك سيتحرك المؤشر الثلاثينى فى نطاق عرضى بين مستويات 10000 و10400 نقطة هذا الأسبوع.

وأوضح أن قطاعات الأدوية، والقطاع الصحي، لاتزال هى الأفضل، والأكثر جاذبية للمستثمرين، لافتًا إلى وجود حركة شرائية من المستثمرين العرب فى القطاع العقاري.

واحتلّ قطاع العقارات المرتبة الأولى فى مؤشرات السوق القطاعية من حيث التداولات الأسبوع الماضى بنسبة 25.6% بقيمة 1.43 مليار جنيه.

من جانبها قالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفنى فى شركة تايكون لتداول الأوراق المالية، إن السوق تشهد حالة من الهدوء حاليًّا، تدفعها للتحرك فى نطاق 10100 و10400 نقطة، مرجعة ذلك إلى اقتراب فترة الإجازة، ومحدودية السيولة بالسوق، وتحركها من قطاع إلى آخر، وعدم وجود محفزات تخلق حركة بالسوق.

وجاء قطاع السياحة فى المرتبة الخامسة فى المؤشرات القطاعية من حيث قيمة التداول الأسبوع الماضي، بحصة سوقية %8.8 بقيمة تعاملات 493 مليون جنيه.

وتوقعت حركة إيجابية انتقائية لأسهم قطاع الصناعة، والبتروكيماويات، والأسمدة، وأداء قوى لقطاع السياحة بدعم قرار الحكومة ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق من 50% إلى 75% وأداء جيد لأسهم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وأبرزها «بايونيرز»، و«هيرميس»، و«بلتون»، و«سى آى كابيتال».