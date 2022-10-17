البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى لمؤشراتها بحجم تداولات 1.3 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين، وحجم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.99% عند 10149نقطة، بينما ارتفع “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.44%، ليسجل 2196 نقطة، وكذلك المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالى 0.69% عند 3147 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجمالي التداول على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 80 من إجمالي 203 متداولة، بينما هبط 45، وبقي 78 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين والعرب وحجم تداولات 935 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية مرشحة لحركة عرضية خلال الأسبوع مع شح السيولة

البورصة المصرية

يتوقع خبراء تحليل فني أن تظل البورصة المصرية رهن تحركات عرضية ضيقة في نطاق 9600 و10000 نقطة، وفي انتظار مزيد من التحركات للعملة حتى استقرار سعر الصرف.

وقالت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، إن السوق تواجه منطقة عرضية في نطاق 9650 و10000 نقطة، وسط ضعف واضح للسيولة، في ظل حالة ترقب لأسعار الفائدة محليًا وعالميًا، وتذبذب أسعار الصرف.

ورجحت رانيا يعقوب مزيدًا من التذبذب في حركة المؤشر السبعيني، نتيجة هيمنة الأفراد على تعاملاته، موصية المستثمرين بالبعد عن الشراء الهامشي في المرحلة الراهنة لاستغلاله فيما بعد، متوقعة حركة انتقائية على أسهم قطاع البتروكيماويات والأسمدة.

وقالت دعاء زيدان، نائب رئيس قسم التحليل الفني في شركة تايكون لتداول الأوراق المالية إن “الثلاثيني” يتحرك عرضيًا في نطاق 9600 و10000 نقطة، طالما ظل سعر الجنيه على وضعه الحالي، ولم تستقر حركته.

ولفتت إلى أن السوق تعاني شح السيولة مع احتفاظ المستثمرين بها، ترقبًا لما سيحدث بشأن سعر الصرف.

وأشارت إلى أن الأسهم الصغيرة والمتوسطة تشهد عمليات مضاربة، ومن ثم يتحرك مؤشر egx70 في مستوى 2155 و2200 نقطة.