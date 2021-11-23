البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى للجلسة الثانية وEGX70 يرتفع 2.4%

أغلقت البورصة المصرية تعاملات الثلاثاء على صعود جماعى لمؤشراتها للجلسة الثانية على التوالى، وسط اتجاه شرائى للأجانب وبيعى للمصريين والعرب.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.09% عند مستوى 11369 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.47 % ليسجل 2034 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 1.92% إلى 2993 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 953 مليون جنيه تقريبًا، واتجه الأجانب للشراء، بينما اتجه المصريون والعرب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 106 أسهم من إجمالي 196 متداولة، بينما هبط 22، وبقي 68 دون تغيير.

وقال خبراء تحليل فنى، إن القوى البيعية فى البورصة أصبحت ضعيفة للغاية، ما بات واضحا فى تعاملات جلسة الأمس، التى شهدت اقتناصا لبعض الفرص خاصة فى الأسهم الصغيرة والمتوسطة، التى تراجعت بشكل كبير خلال الأسابيع الأخيرة.

وأضاف الخبراء أن اختفاء بعض القوى البيعية عن أسهم المضاربات لن تعد إشارة واضحة نحو الارتدادة الصاعدة وانتهاء موجة التصحيح، إلا بتجاوز مناطق 2000 – 2230 نقطة.

كما لفتوا إلى أن المؤشر الرئيسى نجح فى التماسك خلال جلسة اليوم بدعم مشتريات المستثمرين الأجانب فى الأسهم القيادية وفى مقدمتها البنك التجارى الدولى والشرقية للدخان.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين على صعود جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه شرائى للعرب واسترداد مؤشر EGX70 لعافيته بنسبة 2.1%.

بينما أغلقت جلسة الأحد على هبوط جماعي لمؤشراتها وانخفاض حاد لمؤشر EGX70 إلى 3.56% وسط اتجاه بيعي للمصريين وقيم تداولات ضعيفة على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تشهدت توقف الضغوط البيعية