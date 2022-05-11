البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى بحجم تداولات 854 مليون جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات مصرية وعربية وحجم تداولات 854 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.41% عند 10855 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.87%، ليسجل 1863 نقطة، كما ارتفع المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.94% إلى 2834 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 854 مليون جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة ، إذ صعد 79 سهمًا من إجمالي 184 متداولة، بينما هبط 35، وبقي 70 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية ، وحجم تداولات بلغت 636 مليون جنيه على الأسهم.

كما أغلقت جلسة الإثنين على هبوط جماعي لمؤشراتها بدفع مبيعات عربية وأجنبية وحجم تداولات بلغت مليار جنيه على الأسهم، بينما أغلقت جلسة الأحد على صعود جماعي خفيف لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين وحجم تداولات 907 ملايين جنيه على الأسهم.

خبراء : البورصة المصرية تختبر أداء متذبذبا خلال جلسات الأسبوع

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وتوقع خبراء محليون فى وقت سابق هيمنة الحركة المتذبذبة على مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع الحالي، تأثرًا بتوالي الأحداث العالمية، وآخرها قرار “الفيدرالي الأمريكي” برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة مئوية، إلى جانب الترقب لصدور أي قرارات للبنك المركزي المصري.

وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي الجمعة الماضى رفع أسعار الفائدة 0.5% لمكافحة التضخم المتزايد، وقال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن قرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة 0.5 نقطة على الدولار كان متوقعًا منذ فترة ضمن سياسته النقدية.

ولفت إلى أن المعرفة بالحدث ربما تُحد من قوة التأثيرات المتوقعة على حركة البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد، لتأتي أقرب إلي التذبذب، دون أي تراجعات عنيفة، تأثرًا بوضع البورصات العالمية.

وأوضح “ماهر”، أن سوق الأسهم المحلية تترقب قرارات البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة بناءً على ما يحدث على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن حالة الهلع التي أظهرها المتعاملون والمحللون منذ قرار الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة غير مبررة.

وأضاف أن سياسة الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري تجاه التشجيع على الاعتماد على المنتجات المحلية وبعض التوجيهات الأخرى تعتبر جيدة للتعامل خلال المرحلة الراهنة.

ونصحت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية” متعاملي البورصة المصرية بتوخي الحذر الشديد خلال الفترة الحالية بسبب تقلبات الأسواق العالمية، هذا إلي جانب التوصية بتخفيف مراكز الشراء.

وقالت مباشر إن المؤشر الرئيسي كان قد تمكن من إنهاء تعاملات شهر إبريل الماضي على تقليص جزء من خسائره، وأغلق عند مستوى 11047 نقطة بأحجام تداول جيدة نسبيًا.

ولفتت في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، إلى أن تمكن المؤشر الرئيسي من عبور مقاومة 10900 و11000 نقطة علامة جيدة تدفعهُ نحو 11200 ثم 11400 نقطة.