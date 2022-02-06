البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى بحجم تداولات 625 مليون جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد، على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب ، وقيم تداولات بلغت 625 مليون جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.44% عند مستوى 11689 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.51% ليسجل 2174 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 0.61% إلى 3212 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 625 مليون جنيه تقريبًا، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 74 أسهم من إجمالي 190 متداولة، بينما هبط 44، وبقي 76 دون تغيير

وتوقع خبراء تحليل فنى أن تشهد البورصة تحركات إيجابية الأسبوع الحالى، مدعومة بقرار البنك المركزى بشأن تثبيت أسعار الفائدة، وظهور سيولة جديدة على خلفية قرب التداول على سهم ماكرو جروب، فضلًا عن الأداء الإيجابى لأسهم العقارات والبتروكيماويات والخدمات المالية.

ورجح الخبراء تمكن مؤشر البورصة الرئيسى من اختراق مستوى 11800 نقطة، وصعود نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة فى اتجاه 2200 نقطة.

خبراء : البورصة المصرية تستهدف الوصول إلى 11800 نقطة

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وأشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى تباين أداء مؤشرات البورصة خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليتمكن مؤشرها الرئيسى من الإغلاق على صعود قرب مستوى 11630 نقطة.

وتوقع تحسن أداء مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الحالى، مستفيدة من قرار البنك المركزى بتثبيت أسعار الفائدة، فضلًا عن انتهاء عمليات الاكتتاب فى طرح شركة ماكرو للمستحضرات الطبية ودخول سيولة جديدة للسوق مع بداية التداول على السهم.

ورجح «عطا» صعود مؤشر EGX30 ، ليتمكن من اجتياز مستوى 11800 نقطة الأسبوع الحالى، متوقعا استهداف EGX70 الصعود فى اتجاه مستوى 2200 نقطة.

يذكر أن إدارة البورصة قررت السماح بتسجيل الأوامر للاكتتاب فى طرح «ماكرة جروب» على شاشات الـ O.P.R اعتبارًا من يوم 24 يناير الماضى ولمدة 10 أيام عمل على الأقل تنتهى فى نهاية يوم عمل 7 فبراير.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت على نشرة طرح ماكرو جروب للمستحضرات الطبية «ماكرو كابيتال»، بغرض بيع 264.51 مليون سهم بنسبة %45.8 من أسهم رأس مال الشركة عن طريق الطرح فى السوق الثانوى بسعر 6.05 جنيه للسهم، من خلال الطرح العام والخاص.

من جانبه، قال محمد رضوان، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، إن مؤشر EGX30، استطاع الارتداد بقوة مع تحسن نسبى فى أحجام التداول، ليقترب من مستوى المقاومة المهم بجلسة نهاية الأسبوع الماضى عند 11730، والتى تمثل مستوى مقاومة محورى للأسبوع الحالى.

ونوه إلى أن تأكيد المؤشر على اختراق المقاومة السابق ذكرها سيكون بمثابة انطلاق جديد صوب مستويات 12000- 12065 نقطة.

ولفت «رضوان» إلى أن EGX30 تمكن فى النصف الأول من شهر يناير المنقضى التحول إلى الاتجاه الصاعد على المديين المتوسط وطويل الأجل، مع وصوله لمستويات 12065 نقطة.

وأشار إلى أن المؤشر شهد ظهور عمليات جنى أرباح طبيعية استمرت نحو 10 جلسات، ما دفعته للاقتراب من منطقة الدعم 11400- 11450 نقطة.