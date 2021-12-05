البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى بحجم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.73% عند مستوى 11401 نقطة،بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنسبة 2.37% ليسجل 2208 نقطة، كما صعدالمؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بنسبة 2.03% إلى 3200 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع، وفقًا لإجماليات التداول المنشورة على شاشة البورصة.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 112 سهمًا من إجمالي 197 متداولة، بينما هبط 24 ، وبقي 61 دون تغيير.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الخميس الماضى على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب وقيم تداولات بلغت 1.1 مليار جنيه على الأسهم.

محللون ينصحون المتعاملين فى البورصة المصرية بشراء أسهم معينة تحسبا للفيروس الجديد

البورصة المصرية

وتوقع خبراء تحليل فنى فى وقت سابق تأثيرًا محدودًا على البورصة المصرية الأسبوع الحالى، على خلفية ظهور «أوميكرون» المتحور الجديد لفيروس كورونا، وما خلفه من هبوط حاد بالأسواق العالمية، وأسعار النفط.

وجاءت توصيات الخبراء للمستثمرين بالتركيز على الأسهم صاحبة المركز القوى ماليًا، وصاحبة العائد والكوبونات المرتفعة، ومضاعف الربحية المنخفض، والكوبونات المرتفعة.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت الجمعة قبل الماضية عن ظهور سلالة جديدة وخطيرة من فيروس كورونا المستجد، أطلق عليها اسم «أوميكرون» قد تكون مقاومة للقاحات المتاحة حاليًا، وجاء رد الأسواق العالمية وأسعار النفط على ذلك سريعًا.

وقال محمد فتح الله، العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة تعانى وهنًا وضعفًا فى ظل عدم وجود حلول جذرية لأزمتها، ما يجعلها سريعة الاستجابة لأى وعكة تحدث فى الأسواق العالمية.

ويرى «فتح الله» أن وضع البورصة لا يعبر عن قوة الاقتصاد، ومعدلات النمو الاقتصادى الفائقة.

من جانبه، يرى ياسر المصرى، العضو المنتدب لشركة العربى الأفريقى لتداول الأوراق المالية، أن الذعر الذى خلفه ظهور السلالة الجديدة لفيروس كورونا سينعكس على البورصة، إلا أنه لفت إلى أن هذه التداعيات ستظهر فى صورة تراجعات محدودة بجلسات بداية الأسبوع فقط.

وأوصى «المصرى» المستثمرين بالتركيز على الأسهم التى تتمتع بعوائد مرتفعة، وكوبونات عالية، ومضاعف ربحية منخفض.