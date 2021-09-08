البورصة المصرية تغلق على صعود جماعى بحجم تداولات 1.3 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأربعاء، على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للمصريين وقيم تداولات بلغت 1.3 مليار جنيه على الأسهم.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 0.41% عند 11135 نقطة، بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.63% عند 2854 نقطة، كما صعد “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.58% مسجلًا 3847 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم حوالي 1.3 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع وفقًا لإجمالي التداول المنشور على شاشة البورصة.

وتأرجح أداء معظم الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر ، إذ صعد 80 سهمًا من إجمالي 187 سهمًا متداولًا، بينما هبط 72، وبقي 35 دون تغير.

والتقطت البورصة المصرية أنفاسها عقب التراجعات القوية في أول جلستين من الأسبوع الجاري، بضغط من عودة الحديث مجددًا عن ضرائب الأرباح الرأسمالية التي من المرتقب تطبيقها مطلع يناير المقبل.

وأغلقت البورصة جلسة الثلاثاء ،على صعود جماعي لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للعرب، وقيم تداولات بلغت 631 مليون جنيه على الأسهم.

خبراء: البورصة المصرية تلتقط أنفاسها بعد صدمة الضرائب

البورصة المصرية

وأرجع خبراء السوق تحول دفة البورصة نحو الصعود إلى هدوء نسبي في تحركات المستثمرين، وسط حالة من التفاؤل بشأن تحركات المسئولين وجمعيات سوق المال في ملف ضرائب البورصة، مع استيعاب آلية سعر الإغلاق الجديدة.

وقالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة، رئيس شركة “ثري واي لتداول الأوراق المالية”، إن السوق بدأت تخطو نحو تحركات منضبطة ستنعكس على أداء المؤشرات والأسهم خلال الجلسات المقبلة، في صورة إيجابية وتدوير للسيولة.

وأضافت أن أسهم المؤشر الرئيسي EGX30 بجلسة الثلاثاء عكست في تحركاتها ارتفاعات جاذبة للأفراد مما يشير إلى ارتداد تصحيحي مقبل، في ظل استيعاب السوق للحدود السعرية الجديدة ورفعها لـ20% في الجلسة بدلًا من 10%.

وأوضحت أن الحركة الإيجابية المحتملة للبورصة خلال الجلسات المقبلة ستنعكس بصورة كبيرة في ثقة المستثمرين في تحركات الأسهم، بالإضافة إلى تحرك رئيس البورصة وجمعيات سوق المال والرقابة المالية في ملف الضرائب، ستنعكس بالإيجاب على بدء موجة صاعدة جديدة.

وشددت عضو مجلس إدارة البورصة، على ضرورة إلغاء الضرائب المفروضة على سوق المال، سواء كانت الدمغة أو الأرباح الرأسمالية، مشيرة إلى أن التأجيل لن يفيد السوق، إذ سيكون عائقا أمام زيادة جاذبية السوق.

وقال سامح غريب، رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أونلاين لتداول الأوراق المالية، إن السوق نجحت في التماسك بجلسة الثلاثاء، موضحًا أنها ستكون بداية لارتداد تصحيحي صاعد خلال الجلسات المقبلة.

وأضاف أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 سيتحرك بشكل عرضي مائل للصعود في جلسة الأربعاء مستهدفًا الوصول إلى 11150 نقطة، مع مستوى دعم بمنطقة 10950 نقطة.

وأوضح غريب أن جلسة أمس شهدت انعكاس حالة من التفاؤل بشأن ملف الضرائب على البورصة، في ظل التحركات الراهنة من قبل المسئولين عن السوق، بالإضافة إلى أن بعض الأسهم لاقت فرصا إيجابية للصعود ومنها أسهم مؤشر EGX70.