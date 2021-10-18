البورصة المصرية تغلق على حجم تداولات ضخم بقيمة 7.2 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على صعود جماعى لمؤشراتها،بحجم تداولات ضخم بلغ 7.2 مليار جنيه بدفع تنفيذ طرح شركة إى فينانس للاستثمارات الرقمية.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 1.08 % عند مستوى 11276 نقطة، بينما صعد “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.75% عند 2659 نقطة، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.86% عند مستوى 3641 نقاط.

وبلغت قيم التداول على الأسهم فقط حوالي 7.2 مليار جنيه تقريبًا، واتجه المصريون والعرب للشراء، بينما اتجه الأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 91 سهمًا من إجمالي 199 متداولة، بينما هبط 52، وبقي 56 دون تغيير. البورصة المصرية

البورصة المصرية : تنفيذ طرح إى فاينانس بقيمة 5.8 مليار جنيه

لوجو شركة فاينانس

وشهدت الجلسة تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة إى فاينانس للاستثمارات الرقمية بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه بما يفسر تضخم حجم التداولات فى الختام.

وأظهر إفصاح عن إي فاينانس منشور على شاشة التداول تنفيذ الطرحين على نحو 417.7 مليون سهم تعادل 26.1% من إجمالى أسهم الشركة بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم.

وأعلنت البورصة، أمس الأحد ،تغطية الطرح العام لأسهمها بمعدل 61.36 مرة ، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقا لمصادر تواصلت معها المال.

وقالت الشركة إنها سترد فائض الأموال المجنبة تحت حساب الطرح العام إلى شركات السمسرة اعتبار من اليوم الاثنين بالتنسيق مع شركة مصر المقاصة والإيداع والقيد المركزى.

وأعلنت إي فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى عن طرح 16.1% من أسهمها فى البورصة ، ثم رفعتها إلى 26.1% بسبب ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الأحد على صعود جماعي لمؤشراتها وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 1.2 مليار جنيه على الأسهم.

وتوقع خبراء تحليل فنى اتجاه المؤشر الرئيسى للسوق “EGX30” نحو 11200 نقطة الأسبوع الحالى بعد تحول السيولة إليه من المؤشر السبعينى، فضلا عن تحركات صعودية لأسهم المواد الأولية بدعم ارتفاع الأسعار فى البورصات العالمية.