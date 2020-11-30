البورصة المصرية تغلق على تأرجح وحجم تداولات 1.8 مليار جنيه

أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على أداء متأرجح لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للأجانب، وحجم تداولات على الأسهم بلغت 1.8 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.6% ليصل إلى 10943 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.25% إلى 2040 نقاط، كما صعد مؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% إلى 2983 نقطة.

وبلغت قيم التداول على الأسهم 1.8 مليار جنيه، واتجه الأجانب للبيع، بينما اتجه المصريون والعرب للشراء.

وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 58 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 90 ، وبقي 40 دون تغيير.

خبراء يتوقعون أداء متذبذبا للبورصة خلال الأسبوع

ترتيب شركات السمسرة بالبورصة

وتوقع خبراء التحليل الفني مواصلة مؤشر السوق الرئيسي EGX30 ، التحركات العرضية مابين مستويات 10800 – 11000 نقطة، مع استمرار تفوق نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة المتوسطة.

كما توقعوا اقتراب المؤشر السبعينى من منطقة المقاومة المهمة 2040 نقطة والتي يدعم اختراقها مواصلة الصعود لقمته السابقة 2070 نقطة، فيما يمثل كسرها لأسفل أول إشارة سلبية لحركة المؤشر.

وقال سامح غريب رئيس قسم كبار العملاء بشركة عربية أون لاين للوساطة في الأوراق المالية، إن مؤشر EGX30 مازال حبيس الحركة العرضية ما بين مستويات الدعم 10800 نقطة، والمقاومة 11100 نقطة.

وتوقع غريب أن يواصل المؤشر نفس الأداء خلال تعاملات اليوم، والتحرك في حدود 100 نقطة، سواء صعودا أو هبوطا.

وقال غريب إن مؤشر EGX70 ، يستحوذ على الأداء الأفضل ، حاليا، حيث تمكن الأسبوع الماضي من تخطي مستوى المقاومة 2040، والصعود لمستوى 2070 نقطة قبل ظهور عمليات جني الأرباح التي دفعته لمستويات 2000 نقطة.

البورصة المصرية.. قطاعا العقارات ومواد البناء يحققان أعلى مضاعفات ربحية

شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

واستحوذ قطاعى العقارات ومواد البناء على أعلى مضاعفات ربحية فى البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى 26 نوفمبر العام الجاري.

و سجل قطاعي مواد البناء، والعقارات مضاعفات ربحية 24.9% و 24.3% على الترتيب خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية

وتنوعت شركات المؤشر القطاعي للعقارات بين ما هو مدرج بالمؤشر الثلاثيني وأبرزها، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية.

وجاء من قطاع العقارات في المؤشر السبعيني، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

في المقابل استحوذت شركات المؤشر السبعيني على غالبية المؤشر القطاعي لمواد البناء وكان أبرزها ليسيكو مصر، والعامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”.

جنوب الوادي للأسمنت، ومصر للأسمنت – قنا، وأسمنت بورتلاند طرة، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، والسويس للأسمنت.