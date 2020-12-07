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البورصة المصرية تغلق على تأرجح وحجم تداولات 1.7 مليار جنيه على الأسهم

البورصة المصرية تختتم التعاملات على أداء متباين لمؤشراتها
رجب عزالدين 3:46 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20 3:46 م, الأثنين, 7 ديسمبر 20

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أغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الإثنين على أداء متأرجح بين مؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للمصريين والأجانب، وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.7 مليار جنيه تقريبا.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية Egx30 بنسبة 0.27% ليصل إلى 10995 نقطة.

بينما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 0.56% إلى 2131 نقاط، كما ارتفع “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.43% إلى 3088 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.7 مليار جنيه، واتجه العرب للشراء، بينما اتجه المصريون والأجانب للبيع.

وتأرجح أداء الأسهم المتداولة بين اللونين الأخضر والأحمر، إذ صعد 66 سهمًا من إجمالي 188، بينما هبط 83 ، وبقي 39 دون تغيير.

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وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الأحد على صعود جماعى لمؤشراتها، وسط اتجاه شرائى للعرب والأجانب، وحجم تداولات على الأسهم بلغ 1.6 مليار جنيه تقريبا.

قطاع العقارات يحقق أعلى مضاعف ربحية

شكوك-حول-تحقيق-شركات-العقارات-مبيعاتها-المستهدفة
شكوك حول تحقيق شركات العقارات مبيعاتها المستهدفة

واستحوذ قطاعا العقارات ومواد البناء على أعلى مضاعفات ربحية فى البورصة المصرية منذ بداية العام الحالي، وحتى 26 نوفمبر الماضى.

وسجل قطاعا مواد البناء، والعقارات مضاعفات ربحية 24.9% و 24.3% على الترتيب خلال الفترة، وفقا لتقرير رسمي صادر عن البورصة المصرية.

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وتنوعت شركات المؤشر القطاعي للعقارات بين ما هو مدرج بالمؤشر الثلاثيني وأبرزها، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار “سوديك”، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وإعمار مصر للتنمية.

وجاء من قطاع العقارات في المؤشر السبعيني، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي.

في المقابل استحوذت شركات المؤشر السبعيني على غالبية المؤشر القطاعي لمواد البناء، وكان أبرزها ليسيكو مصر، والعامة لمنتجات الخزف والصيني “شيني”.

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جنوب الوادي للأسمنت، ومصر للأسمنت – قنا، وأسمنت بورتلاند طرة، والعربية للأسمنت، ومصر بني سويف للأسمنت، والسويس للأسمنت.

وهيمنت أسهم القطاع العقاري على ربع تداولات البورصة المصرية بنسبة 25% -دون صفقات- وبقيمة تداول بلغت 1.9 مليار جنيه، وذلك بتعاملات الأسبوع الماضي .

ووفقًا لبيانات البورصة، بلغت قيم التداولات حوالي 10.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي مقارنة بـ 12.3 مليار جنيه الأسبوع السابق له، وكان نصيب الأسهم منها حوالي 74.68%، والسندات 25.32%، بسوق داخل المقصورة.

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بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

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