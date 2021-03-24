بورصة وشركات

البورصة المصرية تغلق على ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 12 مليار جنيه

البورصة المصرية تنتعتش بعد أكثر من عشر جلسات هبوط
رجب عزالدين 4:14 م, الأربعاء, 24 مارس 21 4:14 م, الأربعاء, 24 مارس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 12.1 مليار جنيه، وذلك بعد إعلان البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.2% عند 10720 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.81% إلى 1855 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02% إلى 2795 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 119 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 38، وبقي 29 دون تغيير.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تغلق على هبوط حاد وانخفاض رأس المال السوقى 17 مليار جنيه

البورصة المصرية: رأسمال السوقى يرتفع إلى 645.7 مليار جنيه

البورصة-المصرية-1.jpg
البورصة المصرية

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 12.1 مليار جنيه، ليصل إلى 645.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 633.6 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 ، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا.

كما أغلقت جلسة الاثنين  على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.

اقرأ أيضا  البورصة المصرية تختتم على هبوط رأس المال السوقى 7.6 مليار جنيه

وأضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول نصف ساعة بمنتصف جلسة الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقا لنظام التداول (وهو إجراء نادر).

الرقابة والمركزي يُؤسسان صندوقًا لتعزيز السيولة بالسوق

البنك المركزى المصرى

وأعلنت الرقابة المالية صباح اليوم عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

اقرأ أيضا  مؤشر ناسداك يصعد الجمعة بدعم من فيسبوك وشركات الطاقة

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم رجب عزالدين

محرر صحفى بقسم البورصة ، باحث دكتوراه فى السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ،جامعة القاهرة.

ملف الكاتب رجب عزالدين

اقرأ أيضاً

«التوفيق للتأجير التمويلي» توزع أرباحًا على المساهمين بقيمة 22.5 مليون جنيه

رجب عزالدين 3:31 م, الأربعاء, 24 مارس 21

«نعيم» : السوق لديها فرصة للصعود نحو 10900 نقطة

أسماء السيد 1:27 م, الأربعاء, 24 مارس 21

البورصة المصرية تواصل الانتعاش بمنتصف التعاملات استبشارا بدعم البنك المركزى

رجب عزالدين 1:26 م, الأربعاء, 24 مارس 21

«القابضة الكويتية» تشتري حصصا في «الإسكندرية للأسمدة» بقيمة 50 مليون دولار

رجب عزالدين 12:49 م, الأربعاء, 24 مارس 21

توقعات بتلقى «سامسونج ديسبلاي» تعويضًا من «آبل» بسبب تباطؤ المبيعات

أحمد فراج 12:34 م, الأربعاء, 24 مارس 21

الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين الأربعاء قبيل بيانات أنشطة الأعمال

محمد عبد السند 12:21 م, الأربعاء, 24 مارس 21