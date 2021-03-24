البورصة المصرية تغلق على ارتفاع رأس المال السوقي بقيمة 12 مليار جنيه

البورصة المصرية تنتعتش بعد أكثر من عشر جلسات هبوط

أغلقت البورصة المصرية جلسة الأربعاء على صعود جماعى لمؤشراتها، وارتفاع رأس المال السوقى بقيمة 12.1 مليار جنيه، وذلك بعد إعلان البنك المركزى وهيئة الرقابة المالية عن تأسيس صندوق لدعم السيولة فى سوق المال.

وصعد المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “Egx30” بنسبة 2.2% عند 10720 نقطة.

كما صعد مؤشر “egx70” للأسهم المتوسطة بنسبة 1.81% إلى 1855 نقطة، و“egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 2.02% إلى 2795 نقطة.

وبلغت قيم التداولات على الأسهم 1.1 مليار جنيه، واتجه المصريون للشراء، بينما اتجه العرب والأجانب للبيع.

وسيطر اللون الأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 119 سهمًا من إجمالي 186 متداولًا، بينما هبط 38، وبقي 29 دون تغيير.

البورصة المصرية: رأسمال السوقى يرتفع إلى 645.7 مليار جنيه

البورصة المصرية

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة، 12.1 مليار جنيه، ليصل إلى 645.7 مليار جنيه بنهاية الجلسة مقارنة بنحو 633.6 مليار جنيه بنهاية جلسة الثلاثاء.

وأغلقت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء، على هبوط جماعى حاد لمؤشراتها، بلغ 5.1% لمؤشر الأسهم المتوسطة EGX70 ، وانخفاض رأس المال السوقى بقيمة 7.6 مليار جنيه تقريبًا.

كما أغلقت جلسة الاثنين على هبوط حاد لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعى للأجانب، وهبوط رأس المال السوقى، بقيمة 17.2 مليار جنيه تقريبًا.

وأضطرت إدارة البورصة لإيقاف التداول نصف ساعة بمنتصف جلسة الثلاثاء، بعد أن هوى مؤشر EGX100 أكثر من 5%، وهي النسبة المقررة وفقا لنظام التداول (وهو إجراء نادر).

الرقابة والمركزي يُؤسسان صندوقًا لتعزيز السيولة بالسوق

وأعلنت الرقابة المالية صباح اليوم عن اتفاقها مع البنك المركزي المصري على إنشاء صندوق لتقديم مزيد من السيولة ببورصة الأوراق المالية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي في إطار الدور الذي يَقوم به البنك المركزي المصري لدعم الأسواق ومنها بورصة الأوراق المالية، وسعياً منه لتنشيط أحجام التعاملات بالبورصة.

وأوضحت أن هذا الصندوق سيمول شركات الوساطة المالية بما يعمل على زيادة حجم السيولة بالبورصة المصرية ودخول مستثمرين جدد، إضافة إلى زيادة الملاءة والقدرة المالية للمستثمرين الحاليين.